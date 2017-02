Malcom (Girondins): "Sampaoli me conoce y si se da la oportunidad..."

Desde que llegó al Girodins de Burdeos desde el Corinthians, en enero del pasado año y a cambio de cinco millones de euros, el nombre de Malcom Filipe Silva de Oliveira (19) no ha dejado de ser vinculado al Sevilla.

Se trata de un habilidoso extremo derecho (puede actuar también por la izquierda o como mediapunta), internacional sub 23 con Brasil, que ha disputado 30 encuentros esta temporada, en los que ha firmado seis goles y cuatro asistencias. Pese a que su nombre está siendo vinculado a importantes clubes, él lo tiene claro y le gustaría jugar en el Sevilla.

"Del Liverpool o el Manchester no sé nada ... Estoy muy tranquilo y hoy día sólo pienso en el Girondins. Me dedico a intentar hacer bien mi trabajo para dar una gran alegría a los aficionados franceses. Ahora bien, sí que Sampaoli conoce mi fútbol, ??mi estilo de juego. Si aparece la oportunidad, voy a ser feliz. Si no aparece, seguiré trabajando duro y con más humildad que nunca", ha asegura Malcom a Blog Ora Bolas, como si supiese que el Sevilla anda tras sus pasos.