Lenglet: "No era el resultado que merecíamos"

El central del Sevilla, Clément Lenglet, que tuvo que ser sustituido por lesión en la segunda parte, destacó tras el 2-1 del Sevilla ante el Leicester inglés, en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, que el resultado no refleja lo que se vio en el terreno de juego.

El francés, que llegó al Sevilla este invierno procedente del Nancy de su país, lamentó en la zona mixta del estadio Ramón Sánchez Pizjuán que su equipo no tradujera en gol las ocasiones que crearon. "El resultado es favorable, pero pienso que para el partido que hemos hecho el 2-1 no ha hecho justicia porque hemos hecho muchas ocasiones para marcar. No era el resultado que merecíamos", declaró.

El defensa, quien aún desconoce la gravedad de la lesión de abductores que padece, aseguró que superar esta eliminatoria "es muy bueno para el club y la ciudad" y que quieren "venir de Inglaterra con el pase".

Lenglet destacó que está "muy feliz" por haber tenido la oportunidad de debutar en la "Champions con el Sevilla", aunque también algo decepcionado "por el resultado".