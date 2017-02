El secreto de las remontadas sevillistas

El Sevilla tardó 45 minutos en aparecer en el derbi del pasado sábado pero, cuando lo hizo, fue para enfriar los ánimos de un motivadísimo Betis, imponer su juego, darle la vuelta al marcador y llevarse los tres puntos; una reacción cuyo secreto fue desvelado a los medios oficiales por Matías Manna y Íñigo Domínguez, ayudantes técnicos de Jorge Sampaoli.

"Se apeló al orgullo, no estábamos siendo lo que solemos ser y había que cambiarlo en el segundo tiempo. Y así se hizo. Después de hablar el entrenador, normalmente lo hacen los jugadores, pero el otro día más si cabe. Fue una reivindicación al orgullo y lo trasladaron al césped. Este equipo tiene muchísima personalidad", señaló Íñigo.

"Hubo un cambio táctico, pequeñas cosas que los entrenadores tratamos de hablar, y luego los que tomaron las riendas son los jugadores. Desde el primer minuto me di cuenta que habían cambiado, porque transmitían un sentido del ataque y de la búsqueda del partido", agregó al respecto Manna, quien dijo quedarse con una imagen en concreto: "Una vez finalizada la charla del entrenador, me acuerdo de que el primer jugador que salió del vestuario, salió y volvió a dar cuatro o cinco pasos para atrás, y con todos los jugadores que seguían dentro del vestuario, volvió, golpeó la puerta y dijo: '¡Bueno, todo esto que dije, pero de verdad, vamos a hacerlo de verdad!' Eso me pareció muy bueno, la arenga del equipo, pero después a los segundos volver a determinarla, golpear la puerta y decir todo lo que dijimos lo vamos a llevar a cabo y lo vamos a hacer de verdad. Eso fue un grito muy bueno y muy importante para salir con entusiasmo en el segundo tiempo".

Domínguez, asimismo, recalcó el "sentido de pertenencia tan grande" que afloró en el vestuario en un momento tan delicado: "Los grandes equipos y buenos jugadores tienen esto. Lo consiguieron después de 45 minutos donde el rival fue superior. Ahí, en las malas, es donde se ven los buenos jugadores y las buenas intenciones. Lo que pasó en el vestuario habla de la identidad del equipo y de su sentido de pertenencia. Demostraron lo que es el equipo y uno se siente orgulloso de formar parte".