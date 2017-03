Boudebouz quiere ir a un equipo "de Champions"

Desde Francia se vincula al Sevilla, como a otros equipos, con Ryad Boudebouz, un talentoso mediapunta de origen argelino que en las dos últimas temporadas está mostrando el nivel que se le presuponía. Pues bien, el actual jugador del Montpellier ya ha dejado claro que desea cambiar de aires.

"Mi agente habló con el presidente (Louis Nicollin), para que al final de esta temporada y al inicio de la siguiente se haya resuelto. ¿Cuál es el mejor campeonato, el que mejor me vendría? Todo el mundo dice que España, pero nunca he salido de Francia. Poco importa. Quiero estar en un buen club al que me merezca ir, donde se juegue al fútbol y la competencia sea saludable", ha indicado en Le Buteur.

Pero lo que más desea, realmente, el '10' es disputar la máxima competición continental: "Quiero jugar en Europa. Estoy cansado de ver los partidos en la televisión. Y no voy a jugar la Champions sólo para estar una vez, quiero establecerme en esa competición".