Sarabia también destaca cuando no brilla

A diferencia de compañeros suyos como Steven N´Zonzi, Franco Vázquez o Samir Nasri, que no atraviesan en los últimos tiempos por su mejor momento, Pablo Sarabia es, seguramente, uno de los futbolistas más en forma del primer plantel blanquirrojo, habiendo sumado dos goles y una asistencia en sus últimos cuatro partidos como sevillista. Así, aunque el del lunes, ante el Alavés en Mendizorroza, no fuera quizá su mejor encuentro como sevillista, volvió a destacar pese a no brillar. De hecho, asistió a Ben Yedder en el tanto sevillista. Pero no queda ahí la cosa, sino que el ex del Getafe fue, además, el jugador del Sevilla que más corrió en Vitoria, con 12,19 km. Y es que Sarabia estuvo por delante de Steven N´Zonzi, un habitual de estas estadísticas (11,71 km) o de Vicente Iborra, quien también jugó los 90 minutos como mediapunta (11,32 km). El sevillista sólo fue superado por el alavesista Manu García (12,128 km), que lideró el centro del campo del Alavés junto a Marcos Llorente. También fue Sarabia el mayor asistente del partido.

Sarabia, "dolido"

Sí sufrió más Pablo Sarabia con las avanzadillas por banda de Theo Hernández, especialmente durante la segunda mitad, cuando el conjunto babazorro se desató al ataque ganándole metros al Sevilla, que acumuló demasiadas pérdidas de balón en la zona ancha. "Dolidos por el empate, hay que seguir sumando", reflejó el centrocampista tras el encuentro en su cuenta personal de Twitter.

Cabe recordar, además, que Pablo Sarabia es, junto a Vicente Iborra y el madridista Álvaro Morata, el futbolista de toda Primera división que más goles aporta saliendo desde el banquillo, con cuatro dianas. En total, lleva nueve goles y 12 asistencias.