Angelici: "Ya avisamos al Sevilla de que queremos a Sampaoli"

Daniel Angelici, presidente de Boca Juniors, dirigente de AFA y amigo personal de José Castro ha revelado que ya ha comunicado al Sevilla que pretende a Jorge Sampaoli para la selección argentina. "Ya le avisamos al club que lo queremos", ha dicho en Radio La Red, donde ha explicado que conoce al de Casilda desde que intentó ficharlo para Boca Juniors. "He hablado con Sampaoli antes de que firme con Sevilla, tuvimos una reunión de tres horas porque lo quería como entrenador de Boca. Cuando termine la liga de España podremos ir a dialogar con el Sevilla, hay que ser respetuosos con el club que lo contrató. Tengo muy buena relación con el presidente Castro, pero no he hablado de la rescisión, lo que sí le avisamos que los dirigentes españoles que lo queremos", señaló el presidente xeneize.

Según las informaciones que manejan los medios argentinos, será el propio Angelici el que viaje a Sevilla para tratar la desvinculación del entrenador, para lo que ya estaría previsto hacer frente a la cláusula de 1,5 millones de euros que figura en el contrato de Sampaoli. La esperanza de la AFA es que Sampaoli se siente ya en el banquillo albiceleste en el partido amistoso ante Brasil el 9 de junio en Melbourne, Australia.