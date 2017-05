Vitolo: "Por un error se escapan dos puntos importantes"

Vitolo regresaba al equipo tras su lesión y no pudo hacerlo con victoria. "Si ganamos hoy aquí la plaza de Champions estaba asegurada. Nos vamos jodidos. teníamos el partido controlado en todo momento. Apenas tenían ocasiones y en una acción aislada les llega el empate. Al final por un error se nos escapan dos puntos importantes", ha comentado a los medios del club.

Ahora queda amarrar la cuarta plaza: "Los tres que están por detrás están haciendo las cosas bien. A ver si no se acercan mucho y nosotros el próximo partido a hacer los deberes".

Al Sevilla le queda la bala de Osasuna: "El último partido es aquí en casa. Ojalá no tengamos que depender de eso. Pero antes tenemos esa salida difícil al Bernabéu, que es difícil, que no imposible".

Se les hace largo: "La temporada ha sido dura. Para amarrar la Champions hay que conseguir muchos puntos, pero esto es Primera y hay que darlo todo hasta el final".

¿Cómo se ha visto?: "En la semana apenas tuve dos entrenamientos y al principio lo he notado. Luego me he encontrado bien y físicamente llegar al minuto 70 es positivo. En las próximas semanas me encontraré mejor".