Llega la hora de la decisión final para Berizzo

Se acerca la hora de tomar una decisión para Eduardo Berizzo. Tras quedarse a las puertas de su primera final europea con el Celta en la noche de ayer y ver como sus opciones de meter al conjunto celeste en Champions desaparecen, el técnico debe aclarar su futuro en los próximos días.

El argentino, tras finalizar el partido de anoche, se paraba sobre el césped de Old Trafford y se giraba hacia la grada celtiña dejando una imagen que valía más que mil palabras. El 'Toto', paralizado, observaba a su afición antes de poner rumbo al túnel de vestuarios lamentando la oportunidad perdida. Y es que el Celta, que había fiado todo a la Europa League en este tramo final de competición, ni siquiera jugará en Europa la próxima campaña. Berizzo priorizó la competición europea a LaLiga en el último mes lo que le ha dejado en tierra de nadie en el campeonato doméstico, y ahora llega el momento de pensar en su futuro.

El técnico argentino sabe que es la primera opción del Sevilla ante la marcha de Jorge Sampaoli. Aunque como ha defendido en otras ocasiones, su prioridad es "continuar en el Celta" si escucha lo que quiere "en lo deportivo y en lo contractual". Y el no estar en Europa la próxima campaña trastocará el presupuesto del conjunto vigués, que no podrá llegar a lo que le ofrece el Sevilla no ya solo en lo económico, sino también en lo deportivo.

Un Sevilla que está a un solo punto de confirmar su presencia en la previa de la Champions League y con alto presupuesto para reforzar una plantilla que luche por cotas importantes. Así pues, la pelota está en el tejado de Berizzo, que había aplazado cualquier decisión mientras el Celta tuviera algo en juego. Ya no es así, así que próximamente puede haber novedades en este 'culebrón' de banquillos.