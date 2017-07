Atlético y Las Palmas acuerdan la fórmula para el traspaso de Vitolo

Salvo giro de última hora, Vitolo no se presentará el próximo 12 de julio a los entrenamientos con el Sevilla. El jugador no quiere pasar por ese trago y da por hecho que no vestirá más la equipación sevillista.

En este sentido, según informa Marca, ayer Las Palmas y Atlético de Madrid acordaron el modo por el que Vitolo abandonará Nervión. La fórmula para esquivar el castigo de la FIFA será la siguiente. Vitolo depositará los 40 millones de la cláusula de rescisión en la sede de LaLiga -35 millones serán para el Sevilla pues el 12 por ciento es para Las Palmas- tras un préstamo del Atlético. Como agente libre firmará por Las Palmas y después, en enero, también como agente libre tras desvincularse de los amarillos, será inscrito por el Atlético de Madrid.

Simeone ha insistido mucho en el fichaje de Vitolo, de ahí que se haya pensado y repensado la forma de abordarlo. Por su parte, el jugador podrá disputar LaLiga durante toda la temporada -algo imprescindible para ir al Mundial- y disfrutará de unos meses en el equipo de su vida.

Al Sevilla no le queda otra que esperar, ya que el conjunto nervionense ha anunciado en reiteradas ocasiones que no pondrá ninguna facilidad a la salida de Vitolo.