Castro confirma la renovación de Vitolo: "Es uno de los nuestros"

El presidente del Sevilla quería soltar la noticia, por sorpresa, durante la presentación de Éver Banega y Guido Pizarro, pero la información saltó antes y a lo que se ha tenido que ceñir José Castro es a confirmar la bomba: Vitolo renueva por dos temporadas más y vestirá la elástica blanquirroja hasta 2022, aumentando su cláusula de rescisión hasta los 50 millones de euros, si se cumplen una serie de condiciones.

"Hay que tener un respeto por el Sevilla Fútbol Club. Las próximas cinco temporadas vestirá nuestra camiseta. Vitolo es uno de los nuestros, de los artífices de los títulos y capitán. Sólo podemos tener elogios para con él. No hemos hablado. Hemos actuado", espetó.

"Queremos el dinero en el campo para que la gente disfrute. No son palabras, sino realidades. El Sevilla vende cuando quiere vender y cuando entiende que quiere vender. Y no vende cuando cree que debe tener a los mejores jugadores", continuó Castro, quien se mostró tajante a la hora de hablar del Atlético y Las Palmas: "Ha habido convesaciones, pero nosotros dejamos claro que, para llevárselo, tenían que abonar la cláusula en la LFP. Todo lo hablado es papel mojado. Si ha renovado, es porque el Sevilla quiere a Vitolo y porque para Vitolo era la primera opción renovar con el Sevilla. Nosotros no estamos enfadados con nadie".

"Vitolo está enormemente contento. Aquí ha ganado títulos y aquí ha podido ir a la selección. Obviamente, también sube su cláusula", finalizó.