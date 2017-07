El Sevilla descarta el fichaje de Amavi

Descartado. Pese a que el viernes el club anunció que 'el Sevilla y el Aston Villa han alcanzado un principio de acuerdo por Jordan Amavi', el lateral zurdo francés no se enfundará la elástica blanquirroja. El jugador llegó en coche el pasado sábado desde Portugal y tras , haberse sometido a las pruebas médicas, la entidad canceló la cita de los medios con el futbolista. Hasta el momento, no ha ofrecido ninguna versión es oficial al respecto, y la que se va a dar no será tan clarificadora, pero confirman a ESTADIO Deportivo que el fichaje se ha frustrado tras no superar el futbolista las pruebas médicas.

El lateral zurdo francés no se había entrenado este lunes con sus compañeros y desde el entorno de Amavi se aseguraba a esta redacción que el problema que existía era entre clubes. En concreto, por los plazos del pago del fichaje, si bien la realidad es bien distinta.

Amavi sufrió una lesión de ligamento cruzado a su llegada a la Premier, la pasada temporada, y, una vez superada, ha jugado sin problemas. En Nervión, sin embargo, no se fían, tras haber detectado algún riesgo en su rodilla. Así pues, Óscar Arias volverá a escrudriñar el mercado en busca de otro lateral izquierdo.