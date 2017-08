El Basaksehir invita al Sevilla a volver a ganar la Europa League

El Basaksehir, a pesar de la importancia del duelo de mañana frente al cuadro de Berizzo, ha querido demostrar en sus redes sociales que quiere que impere el buen ambiente entre ambos contendientes.



De esta manera, desde el Twitter del cuadro turco han invitado al Sevilla FC a pensar si no sería mejor ganar su sexto título de Europa League más que disputar la Fase de Grupos de la Champions League, lo que le daría a ellos la oportunidad de disputar la máxima competición continental.



Una nota de buen humor de la que se espera una respuesta del club nervionense con el mismo tono.







Don't you want to win the @EuropaLeague once again @SevillaFC? ?? pic.twitter.com/eK5GUzZK23