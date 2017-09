Berizzo: "Este equipo me da la opción de ganar cada partido"

Claro como cada vez que habla, Eduardo Berizzo ha vuelto a evidenciar ese discurso ambicioso que esgrime desde que llegó al Sevilla. El argentino espera que los nervionenses sigan en la zona noble de la tabla después del encuentro en Montilivi, ante un rival al que tiene mucho respeto. "El desafío es ganar partidos. En Liverpool lo hicimos bien al principio, luego nos dieron vuelta. Somos un equipo que con balón controla el partido y cuando no lo controla nos desgastamos. Para tener el balón necesitamos movimientos y la técnica de nuestros jugadores", ha señalado el preparador nervionense, que cree que el hecho de haber jugado Champions entre semana no es excusa para ofrecer un buen rendimiento mañana. "Hay que ganar siempre y esa es mi mentalidad, antes de llegar y lo reafirmo ahora. Tengo un equipo que me da la opción de ganar todos los partidos", ha señalado en sala de prensa, donde ha valorado la exigencia que vive en el Sevilla: "El empate en Liverpool y cómo lo conseguimos ha sido valorado. Las críticas a las decisiones del entrenador existen. La exigencia la conocía antes y la compruebo ahora. Soy autoexigente y la crítica la analizo y la recibo porque me hace pensar y crecer".

Berizzo descartó relajaciones tras el encuentro en Anfield. "No hay relajación después del partido del otro día. El partido del Liverpool nos exigió mucho. Somos fuertes físicamente y para este partido hay que mantener ese tono. Hay cambios obligados por desgaste. La intensidad física no debe bajar. Nos enfrentamos a un equipo con ilusión y energía, que ha empezado bien, sumando puntos en casa. Lo bueno que uno es hay que demostrarlo. En campos como éste es donde uno mira hacia atrás y reconoce haber ganado puntos. El desafío es ganar partidos. En Liverpool lo hicimos bien al principio, luego nos dieron vuelta. Somos un equipo que con balón controla el partido y cuando no lo controla nos desgastamos. Para tener el balón necesitamos movimientos y la técnica de nuestros jugadores", ha subrayado.

Precisamente, el partido de Champions condiciona la lista de convocados: "Las rotaciones tienen que ver por el desgaste de algunos como Navas o Escudero, o por problemas físicos como Kjaer o Nico. Pero no es algo fijo. El objetivo es que todo el mundo llegue con ritmo y sin desgaste excesivo a los meses que vienen. Todo el mundo tiene que sentirse protagonista y parte del equipo, aprovechando las oportunidades que tiene. Todas las ausencias se deben a cosas físicas. Navas viene de dos grandes partidos con esfuerzo y tiene que descansar. Escudero lo ha jugado todo. Kjaer está exigido. Y también es el momento para dar minutos a gente como Carole", ha explicado.

En Montilivi el Sevilla puede igualar el mejor arranque de la historia, algo a lo que el técnico da una importancia relativa: "Ir líder en la jornada 4 es una cosa anecdótica. Mantenerse arriba a través de consolidar el juego no lo es".

Respeto al Girona

Berizzo ha querido dejar claro que, pese a ser un recién ascendido, el Girona es un equipo complicado, sobre todo en casa: "El Girona es un rival enérgico, con un sistema de cinco centrales. Tienen gran juego aéreo. Hay cosas a resolver como el juego directo, las bandas. Vamos a un campo que va a probar nuestro sistema y nuestra capacidad para tener el balón".