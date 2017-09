Vitolo, el último proscrito del sevillismo

Al término de la 16/17 Vitolo ya tenía decidido salir. Un año antes, sólo una gran propuesta de renovación por parte del Sevilla -después de la marcha de Banega, Krychowiak y Gameiro el club no quería más ventas- impidió que se fuera al Atlético de Madrid, pero el canario ya había dado por cumplido su ciclo en Nervión tras cuatro años de un excepcional rendimiento. Iba a seguir el camino de los Gameiro, Bacca y tantos otros que después de dar éxitos al Sevilla dejaban una importante cantidad de dinero en las arcas. Nadie se lo habría reprochado, pero luego comenzaron los problemas. El Atlético, sancionado por la FIFA, no tenía cash para afrontar la cláusula del futbolista. Los plazos se fueron agotando y al final el canario alcanzó un acuerdo de renovación ratificado por su agencia, aunque no firmado. Luego llegó la espantada y el fichaje por el Atlético con la ayuda de Las Palmas, club puente en la operación. Vitolo pasó a ser un proscrito del sevillismo como lo han sido recientemente Juande Ramos o Sergio Ramos.

Para imaginar el recibimiento que puede tener el canario el miércoles en el Sánchez Pizjuán -si es que finalmente viaja pues su técnico ha dejado la puerta abierta a que se quede en Las Palmas- basta con ver cómo han sido los precedentes.

En abril de 2009, Juande Ramos regresaba al Ramón Sánchez-Pizjuán después de su accidentada salida con destino al Tottenham. El técnico que había colocado el nombre del Sevilla entre la elite europea fue recibido con una lluvia de Juandólares y aquella famosa leyenda: "Tan pobre que solo tienes dinero". Después la hostilidad hacia el de Pedro Muñoz se fue rebajando.

No le ha pasado así a Sergio Ramos. Doce años han pasado desde que fichó por el Real Madrid, pero el sevillismo no perdona al de Camas, por más que ha seguido proclamando su amor a los colores blanco y rojo y a que ha intentado explicar que su salida llegó tras un acuerdo entre Del Nido y Florentino Pérez. Con todo, cuando las aguas parecían más calmadas, los ánimos volvieron a incendiarse en la última Copa del Rey, cuando después de marcar un penalti a lo 'Panenka' se encaró con Biris Norte.

Calma

Desde el club sevillista esperan que el recibimiento a Vitolo no tenga consecuencias por las amenazas de cierre que tiene el coliseo nervionense, entre otras cosas desde aquel partido contra el Real Madrid. El Sevilla ya defiende sus intereses por el 'caso Vitolo' en los juzgados.

A esto mismo se ha referido hoy José Castro en los medios del club. "Aunque desde otros puntos se trate de calentar el partido, es mi responsabilidad como presidente el tratar que este encuentro sea simplemente uno más. Creo que la indiferencia es una buena medida, todo lo que sea un ambiente enrarecido va a perjudicar a la larga al club. Recuerdo que desgraciadamente tenemos recurrida dos sanciones de cierre de nuestro estadio a causa de los insultos y también es verdad que cesaron esos insultos. La afición no ha vuelto a insultar, ha entendido que para animar no hay que insultar, y por ese camino tenemos que seguir, porque si hubiera insultos daríamos un paso atrás".

Tampoco ha entrado al trapo de las declaraciones del presidente de Las Palmas, que ha acusado al Sevilla de actuar con mala fe en el 'caso Vitolo'. "Habrá tiempo para contestar al presidente de Las Palmas, como presidente del Sevilla es mi responsabilidad evitar que el partido se caliente. Los partidos se calientan solos, no hace falta que nadie los calienta y si ya los calienta un dirigente, eso me parece una irresponsabilidad. Yo no voy a entrar en eso. Seguro que habrá tiempo para contestar".