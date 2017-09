Las Palmas se entrena en las instalaciones del Betis al no ceder el Sevilla las suyas

La UD Las Palmas se ha entrenado esta mañana en las instalaciones de la ciudad deportiva del Betis al no cederle el Sevilla las suyas de la carretera de Utrera. El conjunto nervionense ha alegado que no había disponibilidad de horarios debido a las obras que se están llevando a cabo, aunque la entidad isleña arguye que los blanquirrojos no han hecho todo lo que estaba en sus manos para facilitarles un campo de entrenamiento.

En el fondo de todo está el 'caso Vitolo' y el mal ambiente que se ha generado después del traspaso del canario al Atlético de Madrid con Las Palmas como club puente. Además, el Sevilla no ha abonado el 12,5% del traspaso que Las Palmas entiende que le corresponde, de ahí que en los últimos días haya habido declaraciones altisonantes, sobre todo por parte del presidente amarillo.

Ayer, sin embargo, Miguel Ángel Ramírez quiso rebajar la tensión y señaló que se había excedido al acusar al Sevilla de "mala fe" en el caso Vitolo. Hoy se ha llevado a cabo la tradicional comida entre directivas.