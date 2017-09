Berizzo, sobre el Atlético, Simeone, las bajas, Vitolo, Maradona...

El entrenador del Sevilla F.C., Eduardo 'Toto' Berizzo, ha comparecido ante los medios en la previa del partido que el Sevilla F.C. disputará mañana ante el Atlético de Madrid y ha dado un repaso a lo que se puede encontrar en el Wanda Metropolitano, a las bajas con las que afronta el partido, al Atlético de Simeone y otros temas de la actualidad sevillista.



¿Un partidazo?

Vamos a enfrentarnos a un gran rival, un partido duro y difícil como todos, pero con el Atlético de Madrid hay que cerrarlo todo, hacer un partido completo en todas las facetas.



¿Qué opinión tiene de Simeone?

Ha dado muestras de que su equipo juega a su manera y eso debe satisfacerle muchísimo, que su equipo sea reconocible y el suyo lo es a través del entrenador.



¿Un partido especial?

No redoblar esa fortaleza física que también es una de nuestras fortalezas, nosotros también un equipo muh intenso de principio a fin. Se resolverá a través de la pelota. El que construya mejor y pueda encontrar a sus jugadores con más balones, evitará que toda esa intensidad defensiva de los dos equipos aplaque ese ataque. Es un equipo muy rápido en ataque con dos delanteros que juegan muy en sociedad. Hay que contrarrestar esa velocidad y jugar con la seguiridad de siempre y liberar y dar profundidad a nuestro ataque para superar a una defensa que cuando juega de frente y cómoda es muy fuerte.



¿Le preocupan las bajas de Escudero y Kjaer?

Sí y no. Las ausencias son ausencias pero también los reemplazos son de garantías. Kjar tiene secuelas en el hombro, Escudero también baja, pero cualquier central que juegue mañana es de garantías. Carole lo hará por Sergio. Confío más en el que está en el que falta.



Dice Simeone que el rival directo en Liga del Atlético de Madrid es el Sevilla, ¿está de acuerdo?

Sí, de acuerdo. Los dos optamos a la Champios y nos transforma en dos equipos que quieren lo mismo posicionalmente hablando y somos rivales directos.



¿Recoge el guante a la hora de ganarle?

Mi idea siempre es ganar. Nuestras posibilidades siempre están intactas. El rival tiene las suyas. Es muy fuerte, reconocible, físico, explota muchas acciones del juego muy bien, y nostros también. Debemos plantarnos en un gran escenario y jugar un gran partido.



El Sevilla se libra de Costa en esta primera vuelta...

No creo que Gameiro, Giezmann, Correa, Torres.. es lo suficientemente peligroso como para preocuparme por el que llega.



¿Qué le parece la vuelta de Costa a la Liga española?

Costa es un futbolista de nivel, top, de mucho cuidado que reforzará su ataque. Los demás nos preocuparemos de detenerlo.



¿Fue la defensa del Sevilla dura con Vitolo y teme que puedan sancionar por los cánticos?

No temo porque el comportamiento muy correcto, no escuché nada que tenga que ver con la ofensa. Sí hubo silbidos, pero nada más. Con respecto a la dureza sobre Vitolo, mis futbolistas son duros con cualquiera, no contra él.



¿Le sorprendería un cierre del Sánchez-Pzjuán?

Me sorprendería porque la gente se ha portado muy bien. Ha mostrado su reprovación a través silbidos pero no desde la ofensa. Eso escuché desde mi posición. El público se ha portada educadamente, entendía que se podía expresar de manera correcta y así lo ha hecho.



¿Le gustaría contar 100 millones para fichar como el Atlético para el mes de enero?

No me llevo muy bien con el dinero. Estoy muy contento con lo que tengo. A veces construir un gran equipo no está relacionado con el dinero ni con el precio de los futbolistas. Nosotros vamos dando pasos adelante. Ninguna derrota ni ninguna derrota te debe desalinear. Nuestro objetivo es ganar partidos, instalar una manera de jugar y en ese camino estamos.



¿Cuánto margen de mejora tiene el Sevilla?

Claro que sí. Siempre se puede mejorar. Siempre soy de la idea dar una vuelta de tuerca más instalándonos cada vez en una parte mejor de la que estamos. El equipo puede tener desarrollo, fluir y funcionar mejor. Las victorias ayudan. Nuestro margen de crecimiento es amplio y es alto. Aunque encontremos el techo debemos empujarlo hacia arriba. Y si llegamos hay que seguir buscando. Hay un rasgo de nuestro equipo que es la competitividad. El Sevilla compite y gane. Siempre enfoca en el resultado final toda su energía. Compite de una manera muy agresiva, muy sólida. Es muy reconocible por la competitividad ganada en años anteriores. Y sin perder eso debemos ir empujando el techo hacia arriba acercándonos a la mejor manera de jugar.



¿Pueden jugar juntos dos delanteros?

Hay circunstancias más favorables. Sobre todo cuando te enfrentan a una línea de 5. Tener dos nueves conlleva un gran poder de ataque siempre y cuando te adueñes de la pelota. Tener dos nueves impide que los centrocampistas sean uno más. A veces, el dominio del partido pasa por ahí. De nada sirve tener dos 9 si no los alimentas a través de superioridad en el centro del campo.



Puede encontrar ambiente hostil

Vamos a jugar gran escenarios, un gran partido de futbolistas grandes y el futbolista del Sevilla activa su fibra competitiva en un instante. Sabe y todo el mundo sabe el escenario, el rival y la importancia del partido y esa activación competitiva es automática en nosotros.



25 años de la llegada de Maradona

Bueno, era un poco más joven. Recuerdo que era más joven, eso lo tengo claro. Sí el seguimiento de Bilardo, Simeone... era muy seguido en Argentina. Qué voy a agregar que no sea pecar de repetitivo. Maradona es una referencia para cualquier jugador argentino. No sólo en lo que llegó a ser, sino en su origen, en su lucha por transformar su vida. E su poco la historia de todos los futbolistas argentinos que quisimos ser profesionales alguna vez y nos vimos reflejados en el sueño cumplido un futbolista como él.