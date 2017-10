Arias y el cambio de Sampaoli a Berizzo

Óscar Arias, director deportivo del Sevilla, ha analizado la actualidad del equipo ahora que se afronta una semana sin Liga. El dirigente nervionense ha repasado en primer lugar cómo ha sido el cambio en el banquillo. El viraje de Jorge Sampaoli a Eduardo Berizzo. "El cambio importante se produce de Unai a Sampaoli. Ahí entendimos que era el momento de dar un giro a la dinámica y la propuesta del equipo. Apostamos por un equipo más protagonista para dar el golpe en la mesa. Durante la temporada de Jorge también se precipitan los acontecimientos, la salida de Monchi hasta que se desmarca de la toma de decisiones. En ese proceso nos decidimos por Berizzo". "La idea era dar un paso adelante, ir a un modelo de juego distinto para crecer con el club, ir hacia un modelo de equipo donde los jugadores fueran más protagonistas y tener más posesión. Tanto Sampaoli como Berizzo vienen de la misma escuela, ven el fútbol de manera similar pero son personas diferentes con matices totalmente distintos", ha añadido Arias en los micrófonos de Canal Sur.

Tras las muchas dudas durante el verano, la mejoría en defensa con Berizzo es palpable. "Berizzo está viendo la mejor manera de trabajar con el equipo, estamos concediendo pocas ocasiones, quizás ahí sí hemos mejorado con respecto a la temporada anterior, donde no teníamos malos defensas, pero defendíamos mal. La filosofía de juego de Sampaoli hacía que el equipo generara más espacios y tuviéramos lagunas atrás. Ahora no damos esa sensación, pero tampoco acabamos de encontrar el fútbol ofensivo. Con Sampaoli teníamos un excesivo manejo del balón y con Berizzo también, pero no tanto, teniendo también un juego vertical. Si pretendes ser un equipo importante tienes que controlar el partido, no interesa un partido de ida y vuelta. El el Celta, con todo el respeto, Berizzo tenía 13 ó 14 jugadores que utilizaba y ahora tienen toda una plantilla".

El equipo da sensación de tener margen de mejora: "Es la historia que se repite cada temporada, todos los clubes tienen un crisis, luego remontan, mira el Barcelona tras la Supercopa de España... Muchas veces hacemos valoraciones a la ligera y opinamos con una contundencia que luego el fútbol dirá... Con todo hay que tener cierta perspectiva. El fútbol no deja de ser un juego, y como tal influye la suerte y otros factores que uno no controla. A veces las cosas tardan en conseguirse o directamente no se consigue. Claro que el juego del Sevilla es mejorable, esperemos que lo podamos conseguir. Poco a poco todos los equipos van alcanzando un nivel mayor, por lo que la competencia se mantiene".

La lucha con los grandes de LaLiga: "Es imposible que nos podamos equiparar a los grandes clubes en el futuro. Si nosotros llegamos a los 200 millones, el Madrid llegará a los mil... Si ellos vienen a por un jugador poco se puede hacer. Intentamos mantener a los jugadores importantes, eso lo hacemos siempre. Si vienen y pagan la cláusula de nuestros jugadores, ante eso no podemos hacer nada, no hay ninguna posibilidad de hacer nada. Hay jugadores que son intransferibles en un momento determinado y otros que están en el mercado en otro momento. Siempre hacemos las cosas pensando en mejorar".