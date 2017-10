Arias deja clara la prioridad del Sevilla Atlético

Óscar Arias también ha tenido tiempo en los micrófonos de Canal Sur Radio para analizar la andadura del Sevilla Atlético en la Liga 123. El conjunto de Tevenet todavía no conoce la victoria y es el colista de la Categoría de Plata, sin embargo, el director deportivo pide paciencia. "La visita de Andrés Palop no tiene nada que ver, es un hombre de fútbol al que le gusta ver fútbol, su presencia aquí no obedece a nada más. El filial está en una categoría muy exigente por eso hay solo dos filiales. Jugamos con futbolistas muy jóvenes que todavía están proceso de adaptación", ha explicado.

Además de refrendar a Tevenet, Arias ha dejado clara cuál es la prioridad del filial: "Confíamos plenamente en Tevenet y solo hay que tener paciencia. La intención de mantener al Sevilla Atlético en Segunda está ahí siempre, lo que no vamos a hacer es hipotecar al equipo, el filial está para surtir al primer equipo con jugadores de proyección. Es muy importante mantener la categoría pero no es la razón de ser del filial. Si no, nos hubiéramos quedado con Ivi, Diego Martínez... pero que con más años no podrían llegar al primer equipo".