Krychowiak y su fracaso en el PSG: "Emery me decepcionó"

Grzegorz Krychowiak ha explicado a medios polacos el porqué de su fracaso en el PSG. El jugador ha sido claro y ha señalado a Unai Emery como el principal culpable. Emery fue el entrenador que llevó a Krychowiak a su nivel más alto como jugador del Sevilla y el responsable de que el internacional polaco recalara en París por más de 30 millones de euros, pero en la capital francesa no se repitió la simbiosis. "Emery me decepcionó", resume el centrocampista, quien considera que el técnico le pidió algo que no podía dar.

"Emery me dijo que tenía que jugar como Busquets y de inmediato comprendí que yo no era el jugador que quería para ese puesto. Hablé mucho con él, pero él pensó que no tenía lugar en el equipo", ha indicado.

Un año después de su llegada, Krychowiak se marchó como cedido al West Bromwich de la Premier League, donde ha jugado completos los cuatro partidos disputados desde su llegada.