Castro: "Relacionar el no fichaje de Jovetic y el reparto de dividendos es una barbaridad"

En la entrevista con ESTADIO, Castro responde a quienes critican un eventual reparto de divdendos y lo relacionan con el no fichaje de Jovetic en verano. "Eso es una barbaridad, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Primero, este año hemos hecho la mayor inversión de la historia del Sevilla. Soy yo, y no otro, el primero que dice que el dinero tiene que estar en el campo, soy yo y no otro el que se gasta el 90% del presupuesto en el primer equipo para tener la mejor plantilla... Además, que no tiene nada que ver y suponiendo que exista alguna cuestión que se decida en la junta, eso es una nimia en relación a los presupuestos del Sevilla".

Castro explica la dedicación suya y de sus consejeros. "Invierto muchas horas más en el Sevilla que en mi empresa. Sin ninguna duda, el fútbol ha cambiado mucho. Antes, cualquier presidente podía estar por la tarde un rato en el club, o por la mañana. Una dedicación media, pero ahora no. Cuando llegamos a unos presupuestos cercanos a 200 millones de euros, evidentemente el presidente tiene que ser ejecutivo, porque esto te requiere todo el día de trabajo: reuniones, temas sociales, peñas... Pero sobre todo el club, que exige ese trabajo continuo porque son muchas las personas que trabajan aquí. Estamos hablando de un presupuesto que puede ser de la empresas más importante de Andalucía. No es lógico que la cabeza visible no tenga que tener una dedicación plena, yo lo creo así y además lo llevo haciendo cuatro años así. Sobre la posibilidad de remuneración y reparto de dividendos yo no puedo hablar absolutamente nada. Este club tiene más de 13.000 accionistas y ellos son los primeros a los que hay que explicarle ésta o cualquier decisión que tomemos en un consejo de administración para llevarlo luego a la junta. Por tanto, no seré yo el que hable antes de que se celebre la de este año y le explique a los accionistas cuáles son nuestras ideas para seguir creciendo", asevera.

También sale al paso de los rumores de una hipotética venta del club a manos extranjeras. "Es posible, pero también es cierto que aquí se ha hablado mucho de capital extranjero y hasta hoy no hay absolutamente nada. Es verdad que se han acercado grupos interesados por el Sevilla, algo lógico porque es un club con deuda cero que en los últimos 12 años ha tenido superávit en diez o once y que este año también lo tendrá, porque es la tónica. Que consigue objetivos muy por encima de sus posibilidades económicas, y no sólo en una liga tan competitiva como la española, sino también en Europa. Es lógico que tenga muchas ´novias´ y que digan que esto no es casualidad y que seamos un club deseado por inversores. Pero de ahí a que haya alguna cuestión clara o cercana, no".