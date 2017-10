Los cinco equipos a los que rechazó Nasri tras salir del Sevilla

Pese a no ser muy amigo de los medios, Samir Nasri ha concedido una entrevista a Canal + en la que, además de atacar a Didier Deschamps por no citar a Karim Benzema con Francia (le acusa de racista), se ha referido a las opciones que manejó el pasado verano, tras salir del Sevilla y regresar al Manchester City.

"Tuve contactos con Marsella, Lyon, Milan, Besiktas, Galatasaray... Pero acabé eligiendo el Antalyaspor de manera bastante natural. El presidente tiene un proyecto muy ambicioso y el hecho de que Ménez juegue aquí también me ha dado confianza. Desempeñó el papel de agente, fue muy insistente", ha explicado el mediapunta, quien después pasó al ataque.

"Es muy estúpido que no acuda por lo que ocurrió. Prescindir de contar un ataque con Mbappé, Benzema, Griezmann, Dembélé...es una estupidez. Karim quiere volver a jugar con Francia. Es muy injusto lo que ocurrió. ¿Racismo? Está claro. Yo también lo he vivido (el racismo). Ben Arfa, también. Hizo una gran temporada con el Niza y no acudió a la Eurocopa. Importan los orígenes. No es todo valor deportivo, no es posible. Gignac también discutió con el entrenador en su momento pero acudió a la Euro", indicó. E insistió: "Karim debe volver. Hasta el presidente Le Graet está abierto a que vuelva. Si Valbuena era convocado y Benzema no iba, era lógico. Era una historia entre los dos y uno debía ser elegido y otro la víctima. pero Valbuena ya no es convocado. ¿Ahora por qué no vuelve Benzema? Es sencillo".