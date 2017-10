El argentino Pareja será operado el jueves de una pubalgia

Sevilla, 11 oct (EFE).- El internacional argentino Nico Pareja, capitán del Sevilla, será operado este jueves en Barcelona de una pubalgia que arrastra desde hace ocho meses y que, con tratamientos conservadores hasta ahora, le han impedido tener continuidad en el arranque de esta temporada, según anunció hoy el club.

La entidad sevillista precisó que el central sudamericano deberá estar alejado de los terrenos de juego "por espacio de varias semanas", aunque no precisa un plazo concreto porque ello dependerá del resultado de la intervención y de su evolución posterior.

Pareja, el pilar de la zaga del Sevilla desde su llegada en el verano de 2013 procedente del Spartak de Moscú -precisamente el próximo rival de los hispalenses en la 'Champions'-, será operado por el doctor Ramón Cugat en la clínica Quirón de Barcelona después de que los médicos le hayan aconsejado que pase por el quirófano.

El argentino, al que acompañará el médico del primer equipo Julio Llamas, sufre estas molestias en el pubis desde el pasado febrero y, aunque disminuyeron en verano tras realizar el futbolista un trabajo específico de recuperación, volvieron a acentuarse en septiembre "hasta el punto de no servir los tratamientos conservadores".

El propio Cugat ha aconsejado la operación tras revisar al jugador y estudiar los antecedentes, según el club andaluz.

Debido a su mejoría en verano, Nico Pareja forzó para poder jugar la eliminatoria de clasificación para la fase de grupos de la Liga de Campeones y en el inicio de la temporada, aunque al final su lesión resurgió durante el segundo partido de LaLiga Santander que disputó en Getafe, en el que tuvo que ser sustituido en el descanso.

Desde entonces, explica el Sevilla, se le han aplicado tratamientos conservadores, como el de la semana pasada coincidiendo con el parón liguero por los partidos internacionales, pero éstos no han surtido "el efecto deseado", con lo que deberá ser intervenido.

La lesión de Pareja agrava los problemas en defensa del equipo entrenado por su compatriota Eduardo Berizzo, ya que se une a la del central portugués Daniel Carriço, otro de los capitanes de la plantilla, que estará varias semanas de baja tras haber sido operado en Barcelona de una lesión en el tendón del cuádriceps derecho, en la misma clínica y también por el doctor Ramón Cugat.

El zaguero argentino, de 33 años, ya sufrió hace tres temporadas una grave lesión, entonces en la rodilla derecha, que lo tuvo de baja poco más de un año por una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha junto con un esguince del lateral externo, el 23 de abril de 2015 en un partido de la Liga Europa ante el Zenit ruso.

Nico Pareja, tras un duro tiempo de recuperación, se incorporó al trabajo de forma parcial con el resto de sus compañeros en febrero de 2016 y no reapareció hasta el 1 de mayo de ese año, en un encuentro que su equipo perdió 1-0 en el campo del Espanyol.