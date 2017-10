Túnez se olvida de Ben Yedder... por ahora

Hay varios jugadores del Sevilla, hasta 14, que aún albergan esperanzas de estar en el Mundial de Rusia y dos de ellos, Ben Yedder y N'Zonzi, podrían hacerlo con dos selecciones de distintas, pues ambos tienen opciones tanto de ir con Francia como con la República Democrática del Congo, en el caso del centrocampista, como con Túnez, en el del delantero.

Este jueves, el seleccionados tunecino ha sido cuestionado por la posibilidad de contar con Ben Yedder y su respuesta denota que el delantero no está por la labor, pero que tampoco lo descarta. Seguramente, Nabil Maâloul creerá que, si Didier Deschamps no tira del ex del Toulouse, a última hora podría aceptar ponerse la camiseta de Túnez. "Todavía debemos jugar un partido contra Libia y mentener nuestro enfoque en eso para lograr la clasificación matemática. ¿Ben Yedder? No es el momento...", ha dicho Maâloul, quien recuerda que ya cuentan con quien es, a su juicio, el mejor delantero de África, Yassine Khenissi (Esperance Tunis): "Es un delantero excepcional".