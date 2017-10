Rico y Kepa 'citan' a Lopetegui en San Mamés

España ya tiene sellado su pase al Mundial de Rusia 2018 y el seleccionador, Julen Lopetegui, ha encontrado una lista más o menos fija que, sin embargo, puede sufrir varios cambios de aquí a que llegue la mayor cita del balompié. La definitiva, dependerá en gran medida de estados de forma y físicos.

De momento, tras darle algunas vueltas, en la portería se han estabilizado De Gea (Manchester United), Reina (Nápoles) y Kepa (Athletic), si bien durante la fase de clasificación el técnico vasco también citó a Adrián San Miguel (West Ham) y, sobre todo, Sergio Rico (Sevilla FC). Precisamente, el cancerbero del Athletic y el nervionense van a estar frente a frente este sánado en San Mamés, donde tendrá sus ojos puestos, a buen seguro, el seleccionador nacional, pues se trata, sin duda, de los porteros jóvenes españoles con más proyección.

Kepa (23 / 1,89 metros), que no termina de renovar con el Athletic y en el que el Real Madrid ha puesto su mirada, llega a la cita tras cometer en Mestalla algunos errores de bulto que le costaron goles al cuadro de Ziganda, si bien, desde que comenzara a aparecer con el primer equipo rojiblanco, sus actuaciones han sido más que convincentes. Tiene reflejos, un buen manejo de pies, valentía y una atención permanente. En lo que va de temporada, ha encajado nueve tantos y únicamente ha podido dejar en dos encuentros su meta a cero. Según las estadísticas (WhoScored), tiene problemas con los centros laterales.

Rico (24 / 1,94 metros), por su parte, prefirió alargar su vinculación de toda la vida, tras un verano en el que recibió algunas propuestas de Inglaterra e Italia. El canterano blanquirrojo, que llegó a compartir entrenamientos con Kepa en la 'Roja', lleva fuera de los planes de Lopetegui tres convocatorias, pero no se va a dar por vencido: su objetivo es estar en el próximo Mundial. Rico es alto y elástico, domina a la perfección los uno contra uno, ha ganado valentía y firmeza a la hora de abandonar su portería y ha ganado en regularidad. Le resta no blocar tantos balones como debería, pues suele preferir, si está rodeado, despejar de puños, lo que puede conceder segundas jugadas a los rivales. Con los pies, además, le falta templanza, cuando siempre había sido uno de sus puntos fuertes en la cantera. El murmullo del Sánchez-Pizjuán, desde luego, no le ayuda.