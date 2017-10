San Mamés testa la mejoría del Athletic y el poderío del Sevilla

Lezama (Bizkaia), 13 oct (EFE).- San Mamés testa este sábado a mediodía, tras el segundo parón liguero de la temporada, la mejoría apuntada por un renqueante Athletic en la última jornada en Mestalla, a pesar de la derrota, y el poderío de un Sevilla que ha comenzado de manera inmejorable el curso, segundo en la tabla y segundo equipo menos goleado de LaLiga tras el líder FC Barcelona.

El equipo bilbaíno recibe a un rival al que ha ganado en sus siete últimas visitas ligueras a La Catedral agarrado a esa estadística y a las buenas sensaciones que dejó hace dos semanas ante el Valencia después de verse 2-0 en el marcador y aún acabando cayendo por 3-2.

No es que los de José Ángel Ziganda completasen un encuentro descomunal a orillas del Turia, pero sí mejoraron la imagen de falta de juego e intensidad que les había impedido ganar los cinco partidos anteriores, con tres derrotas en ellos.

Cinco choques en el que el nuevo proyecto con José Ángel Ziganda en el banquillo perdió parte del crédito ganado con el solvente, que no brillante, pase a la Fase de Grupos de la Liga Europa.

Precisamente una derrota en Bilbao frente al desconocido Zorya Luhansk ucraniano en esa Fase de Grupos europea supuso el peor momento para el Athletic en lo que va de curso.

Porque, que al ya doloroso 0-1 de resultado final, se le sumó la grave lesión que tendrá todo la temporada de baja a Iker Munain, el mejor del equipo en el arranque de la competición oficial.

Para mañana, se espera sobre el terreno de juego al bloque titular rojiblanco, si bien con un doble pivote poco utilizado compuesto por Ander Iturraspe y Mikel Vesga. Con ambos llevando las riendas del equipo en la segunda mitad, el Athletic hizo en Mestalla su mejor fútbol de la temporada.

Por detrás de ellos, se espera al habitual bloque defensivo en Liga con Kepa en la portería y Lekue, Unai Núñez, Laporte y Balenziaga por delante. Arriba son seguros Williams, Raúl García y Aduriz, y puede que Córdoba, una de las buenas noticias bilbaínas este curso 2017-2018 y destacado en Valencia.

De todos modos, también podría entrar en el once inicial el capitán Markel Susaeta, titular en Mestalla y bastante utilizado este año por Ziganda.

El Sevilla, mientras, ha comenzado con fuerza la campaña, aunque con mejores resultados que buen juego, y en Bilbao pretende refrendar su buena trayectoria en los siete primeros partidos de Liga, con 5 victorias, un empate y una sola derrota -hace dos jornadas ante el Atlético de Madrid (2-0)-, después de que se fuera al parón venciendo al Málaga.

Los hispalenses también marchan con solvencia -una igualada y un triunfo- en su grupo de la 'Champions', torneo que retoman el martes en Moscú, aunque llegan a este clásico choque del fútbol español con problemas en la zaga, al haber sido operados en estos días de sendas lesiones el argentino Nico Pareja y el portugués Daniel Carriço.

Los partidos internacionales han impedido al técnico argentino Eduardo Berizzo contar en el parón con cuatro futbolistas. Así, ha dejado fuera a sus compatriotas Gabriel Mercado y Éver Banega, los últimos en volver y en el caso del mediapunta con un golpe, pero sí viajan el central danés Kjaer y el delantero colombiano Luis Muriel.

Kjaer y el francés Lenglet formarán la defensa con el también galo Corchia en la derecha por Mercado y Escudero en la izquierda. También parecen seguros Jesús Navas, Nolito, el argentino Franco Vázquez y los galos N'Zonzi y Ben Yedder, en racha goleadora, en tanto que el argentino Pizarro, el danés Krohn-Dehli y el brasileño Ganso se disputarían los dos puestos restantes del once.

El Sevilla, en el primero de sus dos partidos seguidos fuera, tratará de acabar con la maldición que le persigue en los últimos años en San Mamés, donde no gana desde septiembre de 2009 (0-4). Además, el Athletic se le ha dado aún peor a Berizzo, que, en su etapa en el Celta, nunca venció a los rojiblancos en Liga -un empate y cinco derrotas- y sólo lo hizo una vez en Copa (0-2, en la 2014-15).

- Alineaciones probables:

Athletic: Kepa; Lekue, Unai Núñez, Laporte, Balenziaga; Iturraspe, Vesga; Williams, Raúl García, Córdoba; y Aduriz.

Sevilla: Sergio Rico; Corchia, Kjaer, Lenglet, Escudero; N'Zonzi; Jesús Navas, Franco Vázquez, Krohn-Dehli o Pizarro, Nolito; y Ben Yedder.

Árbitro: Iglesias Villanueva (Galicia).

Campo: San Mamés.

Hora: 13.00

-----------------------------------------------------------------

Puestos: Athletic (13º, 8 puntos); Sevilla (2º, 16 puntos).

La clave: La capacidad goleadora de Aduriz y Raúl García, que llevan 11 dianas entre ambos en todas las competiciones, frente a la solidez defensiva del Sevilla, que solo ha recibido tres tantos en lo que va de LaLiga.

El dato: Los siete últimos partidos de Liga jugados en San Mamés entre los dos equipos, ya fueran en el antiguo o el nuevo campo, los ha ganado el Athletic.

La frase: Beñat: "el partido de Mestalla en la línea a seguir".

Berizzo: "El Athletic es un rival siempre sólido, y más aún en su casa, en un gran estadio y con un gran ambiente. No voy a descubrir nada hablando de sus fortalezas".

El entorno: La afición bilbaína está un tanto decepcionado con la renqueante trayectoria de su equipo en las últimas semanas, pero ilusionado con que la mejoría en el juego que ofreció su equipo en Valencia sea un punto de inflexión a partir del cual el Athletic recupere la competitividad y la imagen dada en las últimas temporadas.