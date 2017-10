Castro: "Hay que tener tranquilidad y confiar en esta plantilla"

José Castro, presidente del Sevilla, ha atendido a los medios de comunicación en el aeropuerto de San Pablo antes de viajar rumbo a Moscú. Todavía con el mal sabor de boca por la derrota de ayer en San Mamés, el utrerano ha analizado el partido. "Hay que pensar en el Spartak y pasar página, no podemos estar contentos con el partido de ayer, nos pudimos poner por delante en la primera parte pero en el segundo tiempo no fuimos capaces. Caímos en su fútbol de no jugar pero la verdad es que no estuvimos bien y no pudioms sacar el resultado que queríamos", ha explicado Castro, que volvió a reiterar: "Hay que ser claro, ayer no estuvimos bien, es verdad que el gol fue de lo más extraño pero hay que tener tranquilidad. Llevamos 16 puntos y estamos en el lugar que queremos estar, hay que tener tranquilidad y seguir confiando en la plantilla. Debemos tener una regularidad, llevamos ocho años cayendo en Bilbao y consiguiendo objetivos importantes, pero es verdad que no fue un buen partido".

El duelo ante el Spartak, vital: "Estos seis puntos con el Spartak son fundamentales, vamos con la ilusión de seguir liderando del grupo. Favoritismo no hay, es el campeón de la liga rusa, hay que intentar hacer las cosas bien para seguir sumando y pasar de octavos como es nuestra obligación en esta Champions".

Dudas sobre el rendimiento de la plantilla: "Tenemos claro qué queremos y dónde vamos. Hemos hecho una plantilla compensada pero el rival también juega y ayer no se estuvo bien. El gol es cuestión de racha, en el Sevilla también hacen goles los extremos, los centrocampistas...".

La presencia de Kjaer: "Es verdad que teniendo a Carriço y Pareja lesionados, que Simon no tenga nada es un alivio, aunque también estaba la opción de Mercado".

Habrá que reforzar la defensa en enero: "Es demasiado pronto, nuestra área deportiva nunca deja de trabajar, pero hablar de incorporaciones ahora es exagerado".

Se viene una semana con dos partidos difíciles: "Es una semana complicada, exigente, pero para eso hemos confeccionado una plantilla compensada, para conseguir los objetivos, que ayer no fuéramos capaces no quiere decir que no podamos hacerlo en otros partidos".