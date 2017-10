Spartak 5-1 Sevilla F.C.: Con las vergüenzas al aire en Moscú

Sonrojante derrota del Sevilla en Moscú, donde mostró su peor imagen en ataque y la más vergonzosa en defensa. En el área rival perdonó las mejores ocasiones cuando el partido estaba más abierto que nunca, y en defensa mostró una fragilidad inusitada para un equipo construido para ilusionar a una afición hoy queda dolida ante la imagen de los suyos.

El Sevilla llevó más la iniciativa en la primera mitad pero no supo parar las embestidas de los peligrosos atacantes moscovitas, que tenían un guion de juego bastante sencillo pero claro. No en vano, de un córner favorable al Sevilla llegaría el gol del Spartak a los 18 minutos. En una rápida contra, Eschenko se vio favorecido por el balón rebotado de Lenglet para poner un centro medido al corazón del área donde Promes metía la cabeza para batir a un vendido Sergio Rico.

A punto estuvo de empatar el Sevilla tras una buena jugada de Nolito por la derecha pero Dzhikiya arrebataba prácticamente el balón de los pies a Sarabia en boca de gol. Sí llegaría en el minuto 29 el empate. Un córner botado por Banega al primer palo lo cabeceaba Kjaer y el balón quedaba mueto dentro del área donde el danés, en segunda instancia, batía a Eschenko con la zurda.

El Sevilla tenía el control del balón y, por tanto, del juego, pero el Spartak no se sentía incómodo cediendo la iniciativa a los de Berizzo, esperaban y robaban si podían para salir como bólidos al contragolpe. Ahí sufría mucho Pizarro, bien colocado pero sobrepasado ante la escasa generosidad defensiva de Banega.

Popov avisaba con un disparo desde la frontal ante la pasividad de la defensa sevillista, y la réplica la puso Krohn-Dehli con un balón en la misma escuadra que Selikhov sacaba a mano cambiada en una espectacular intervención.

Tras el paso por vestuarios, el Sevilla salió mucho más enchufado que el Spartak, aunque Melgarejo fue el primero que golpeó con un cabezazo que atrapó Sergio Rico. La respuesta sevillista llegaría en las botas de Ben Yedder con un disparo a la media vuelta que enviaba a córner Selikhov, que volvía a salvar a su equipo sacando un potente disparo de Krohn-Dehli.

Se animaba el Sevilla, y Ben Yedder tuvo una inmejorable ocasión para adelatar a los nervionenses tras quedarse a puerta vacía con la oposición bajo palos de dos defensas, pero el franco-tunecino estrelló el balón en la pierna que sacó a la desesperada Kombarov. La jugada venía precedida de un choque entre Krohn-Dehli y el meta ruso.

Tanto perdonar y no dominar en ninguna de las dos áreas se paga caro, y más Europa. Promes ponía un balón en carrera para Melgarejo que se sacaba un perfecto disparo con la zurda desde la frontal que acabó en el fondo de la portería nervionense.

La efectividad del conjunto moscovita rozaba el 100%, y eso, unido a la desastrosa defensa sevillista, propició el 3-1. Glushakov remataba de interior dentro del área, ante la mirada atónita de la zaga nervionense, para hacer el tercer tanto local.

El conjunto de Berizzo se descosía en las rápidas transiciones de los rusos. El Sevilla buscaba un gol que lo metiera en el partido pero los jugadores pecaban de tanto toque y querer meterse en la cocina con el balón, donde acababan perdidos. Así llegó el cuarto, otra rápida contra de Promes, que fue un continuo quebradero de cabeza, ponía el balón en bandeja para Luiz Adriano, que se zafaba de Rico y lo batía a puerta vacía.

Con los brazos bajados y la moral tocada, el Sevilla se topaba una y otra vez con la defensa moscovita, pero todavía quedaba tiempo para el quinto gol local. Promes hizo lo que quiso con la defensa sevillista y se sacó un disparo ajustado al palo para batir a un cariacontecido Sergio Rico.

Una derrota dura y sonrojante, que saca a relucir las carencias más avergonzantes del equipo de Berizzo, que para colmo no supo reaccionar a tiempo ni cambiar nada con unos cambios guionizados. El Spartak no desplegó un gran fútbol pero sí efectivo, supo aprovechar sus ocasiones, las mismas que no apuntilló el Sevilla en el área rival. Todos los ojos van a mirar al banquillo y las famosas rotaciones de Berizzo... Mucho trabajo por delante le queda al técnico nervionense y el enrrachado Valencia ya espera el sábado.



- Ficha técnica:

Spartak: Selikhov; Eschenko, Tasci, Dzhikiya, Kombarov; Samedov (Melgarejo 25'), Fernando, Glushakov, Promes; Popov (Pasalic 57') y Luiz Adriano.

Sevilla F.C.: Sergio Rico; Mercado, Kjaer, Lenglet, Escudero; Pizarro, Banega, Krohn-Dehli (Franco Vázquez 68'); Nolito (Jesús Navas 76'), Sarabia y Ben Yedder (Muriel 81').

Árbitro: Gianluca Rocchi (italiano). Por parte local amonestó a Dzhikiya, Fernando; por parte visitante mostró cartulina amarilla a Escudero y Pizarro.

Goles: 1-0 (18') Promes; 1-1 (29') Kjaer; 2-1 (59') Melgarejo; 3-1 (67') Glushakov; 4-1 (75') Luiz Adriano; 5-1 (90') Promes.

Incidencias: Otkrytie Arena.