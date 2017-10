El chocante ostracismo de Ganso

Comenzaron rotando todos, para que el equipo llegase a tope a la fase decisiva de la temporada, y ya sólo lo hacen unos cuantos. De súbito, Eduardo Berizzo se ha olvidado de Paulo Henrique Ganso. Y no tiene que ver con problemas físicos. "Se queda en casa por decisión técnica. Aporta juego y goles, pero es el perjudicado, como lo fueron otros en diversos momentos. Y sí, mañana un buen día para Vazquez y Banega". De hecho, el once para Mestalla que ha ganado fuerza en la mente del técnico del Sevilla en las últimas horas es el formado por Rico; Mercado, Kjaer, Lenglet, Escudero; Pizarro, Banega, Franco Vázquez; Jesús Navas, Nolito y Muriel. Los centrocampistas suplentes serían Geis y Krohn-Dehli, mientras el brasileño se queda de nuevo en su casa.

Ganso pasó de jugar, haciéndolo bien, con dos goles incluidos -uno de ellos le dio tres puntos al equipo en Getafe- a desaparecer por completo. Lo curioso es que a Berizzo le iba mucho mejor cuando el '19' estaba sobre el campo. Lo dicen los números. Tanto es así, que el Sevilla no ha perdido estando Ganso en el campo (4 V / 1 E / 0 D), algo que sí ha hecho cuando no ha contado con el ex del Sao Paulo (3 V / 2 E / 3 D). Diciéndolo de otro modo, el con Ganso el Sevilla ha ganado el 80% de sus partidos y únicamente el 37,5% sin él.

La decisión del 'Toto', seguramente, tenga que ver con la recuperación de Franco Vázquez y su idea de que el interior más adelantado sea el que vaya siempre, incluso hasta el portero, a presionar la salida de balón del rival. En Moscú, por ejemplo, el encargado de hacerlo -sin mucho éxito- fue Banega, a quien Berizzo retrasará en Mestalla en favor del 'Mudo', quien, aunque sin velocidad, nunca deja de correr.

No obstante, el entrenador del Sevilla aún no ha explicado abiertamente por qué, de súbito, dejó de contar con Ganso.