Arias, sobre Jovetic, Wass, Aleix Vidal y las posibles salidas

En el Sevilla creen que en la plantilla hay mucho más potencial del que se está viendo y que va a terminar por aparecer. Por eso, de momento sólo se mira al mercado invernal de soslayo. Noviembre y diciembre serán determinantes para colegir si es necesario o no reforzar la plantilla.

Óscar Arias se ha referido a este asunto en Radio Marca: "Queda demasiado tiempo, el equipo tiene que terminar de desarrollarse y hay jugadores que tenemos que ver qué se puede esperar a corto plazo. Además, es un mercado más difícil, muy restrictivo. En verano está todo el mercado abierto, en medio de la competición los clubes son más reacios a desprenderse de jugadores importantes para ellos. Si tenemos interés en fichar a un jugador lo hacemos cuanto antes mejor, pero no es fácil".

Una posibilidad que gana fuerza, no obstante, es la de reforzar la maltrecha defensa, ya sea con un nuevo central o con otro lateral, que desplazaría a Gaby Mercado definitivamente al eje de la zaga. En ese contexto, han vuelto a situar recientemente desde Barcelona a Aleix Vidal en Nervión, y el director deportivo nervionense ha sido cuestionado por ello. "Estamos pendientes del mercado en su totalidad. Que salga su nombre es un continuo desde que se fue. No es fácil ese retorno en números, pero no sabemos lo que puede pasar", ha comentado.

Otro futbolista al que está atento el Sevilla es el de Daniel Wass, jugador muy del gusto del técnico que acaba contrato en 2019 y no tiene pinta de que vaya a renovar con un Celta que se vería obligado a desprenderse de él, a bajo precio, el próximo verano. "Es un jugador bueno que el míster conoce muy bien y que barajamos en su momento si salía un hombre del centro del campo, pero no se produjo y ahora juega en el Celta". Así pues, no habrá que perder de vista al danés, otrora lateral y extremo derecho y actualmente interior de ida y vuelta, con gran golpeo a balón parado y en movimiento.

Y un vinculado más, Stevan Jovetic. Sobre el montenegrino afirmó Arias que es "un fantástico jugador". "Intentamos que se arreglara su situación, pero fue imposible y ahora mismo no nos planteamos nada. No estamos para pensar en eso", sentenció.

Para fichar, tendría que haber alguna salida

La cuestión es que el Sevilla cerró el verano con sus 25 fichas reglamentarias ocupadas, por lo que Arias debería dar alguna baja en el caso de que se decidiese a fichar en la siguiente ventana de transferencias. Y hay dos nombres en la mente de todos, los de Walter Montoya y Borja Lasso, quienes apenas están contando para Eduardo Berizzo. Sobre el argentino, ha comentado máximo responsable deportivo que está ahora "lesionado, terminando la puesta a punto". "No es la primera vez que un jugador llega y le cuesta encajar. Su fútbol es distinto al que desarrollamos cuando llegó, le costaba encajar en la idea. Empezó jugando, ha tenido partidos en lo que lo ha hecho bien y otros peor. Cuando llegue el momento analizaremos su situación", defendió. Por su parte, respecto al canterano, a quien quiere por ejemplo el Real Valladolid de Miguel Ängel Gómez, comentó, igualmente, que su situación se estudiará más en profundidad si continúa teniendo un papel tan secundario. "Se ha ganado formar parte de la primera plantilla. Es un chico muy profesional, muy serio, listo... El míster está muy contento con él. Es complicado meter la cabeza en este Sevilla, así que, cuando llegue enero, hablaremos con él", avanzó.