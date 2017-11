Vitolo rompe su silencio: "¿Si firmó mi padre? Los poderes sobre mí los tiene mi madre"

Ni a Las Palmas ni al Atlético les va bien, por lo que tampoco a un Vitolo que ha sufrido algunas lesiones, y eso al menos sirve como consuelo a un sevillismo que no olvida la manera en la que se marchó el pasado verano el extremo canario.

No obstante, este asunto no sólo es una cuestión de sentimientos. El presidente del Sevilla, José Castro, entiende, tras consultarlo detenidamente con su abogado, que las partes implicadas actuaron en contra de la legalidad, dado que Vitolo llegó a comprometerse con la entidad de Eduardo Dato para renovar hasta 2022. Él, obviamente, piensa que no es así, algo que dejó la pasada madrugada claro, en una entrevista concedia a El Larguero.

"En ningún momento firmé ningún documento y podía negociar con quien quisiera. ¿Mi padre? Los poderes sobre mí los tiene mi madre", dijo respecto a esos whatsapps y correos electrónicos que están en poder del Sevilla y en los que, según los nervionenses, el protegenitor del extremo había dado su conformidad a la ampliación de contrato.

Vitolo ya tuvo buenas palabras hacia el sevillismo el día que pisó el Sánchez-Pizjuán como amarillo, algo que volvió a hacer anoche: "Yo siempre le guardaré un cariño muy especial al Sevilla. Hay gente que entendió mi situación y otros no, pero no guardo ningún rencor".

Víctor Machín cumplió ayer 28 años ("Lo he pasado con la familia y poco más. Todo queda con los míos, con los que siempre están"), justo ante de pisar en Santiago Bernabéu, para medirse a un Real Madrid en crisis. "Lo de crisis me suena a risa. Sólo han perdido dos partidos. No son máquinas y también tienen sus partidos malos. No es imposible ganar al Madrid, este año se les han escapado puntos en el Bernabéu. Estamos en una mala racha, pero ya sabemos que en el fútbol las cosas cambian rápido", indicó respecto al encuentro, sin olvidar que Las Palmas tampoco está muy fina: "No, no era el inicio esperado. El equipo tiene grandes jugadores y el comienzo ha sido malo. Pero tenemos equipo para hacer más cosas. El único equipo al que me quería ir antes del Atlético era a Las Palmas. Es un sueño jugar con ellos en Primera. Ojalá pueda dejar al equipo en una posición mejor".