Corchia: "Se vio un Sevilla que presiona y que con la pelota sabe jugar"

"A pesar de la derrota, creo que hicimos un buen partido, donde tuvimos el dominio del balón en muchas fases. Nos vamos satisfechos, aunque no con el resultado, claro. Nos queda una sensación agridulce, pero sabíamos que aquí era difícil puntuar. Ellos, con las circunstancias que se dieron, no perdonan", admitía en los medios oficiales David Soria, que agradece "al míster, de momento, que esté dando minutos a los dos porteros. Que ya decida él". Sobre la reacción de la segunda mitad, zanjó: "Sabíamos que íbamos a tener nuestras ocasiones y que había que aprovecharlas. La clave era que no se fueran en el marcador, como conseguimos".

"Hicimos un buen partido ante un gran equipo como el Barcelona. Al final, sientes frustración, porque pudimos empatar. En la segunda parte, les metimos más presión. Necesitamos jugar así siempre; este partido nos debe servir para los siguientes. Se vio un Sevilla con mucha presión que, cuando tiene la pelota, juega bien al fútbol y marca goles. En defensa estamos sólidos. Ésta era una buena ocasión para seguir creciendo. Ahora, vienen dos semanas para trabajar bien y continuar con esta dinámica", apuntaba Corchia, que acabó desfondado: "Sabíamos antes de jugar que necesitábamos correr mucho para ponerles en dificultades".