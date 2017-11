Muriel: "En esta línea nos llegarán alegrías"

El colombiano Luis Muriel fue el artillero titular anoche en el Camp Nou, donde, como todo el equipo, fue de menos a más, gozando de dos oportunidades claras para haber marcado. Es por ello que, pese al 2-1, el ex de la Sampdoria no estaba triste en su comparecencia en la radio del club. "Hicimos un gran partido y estamos contentos con el trabajo realizado, pero no con el resultado. Hay que seguir trabajando en esta línea, porque seguramente nos dará alegrías. En los últimos partidos hemos demostrado ser un gran equipo", resumía el dorsal 20.

"En la segunda parte, aprovechamos mejor sus espacios y cortamos sus circuitos de pase. Ya los conocemos; tienen grandes jugadores y se asocian bien. Pero con el balón tuvimos tranquilidad, creamos ocasiones y empatamos, con llegadas para habernos llevado algo más", añadía Muriel, que vio el gol cerca: "or muy poco se fueron mis dos ocasiones en un partido muy difícil en el que el desgaste iba a ser mucho en fase defensiva. Me pasó factura el ritmo de partido; no tengo esa continuidad". Ahora, el 'cafetero' aboga por seguir igual: "Los últimos 3-4 partidos han sido muy buenos. Aparte de este resultado, hay que seguir en esa línea, dándolo todo; seguramente, llegarán alegrías".