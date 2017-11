Nolito: "Somos exigentes y sabemos que debemos mejorar mucho"

Sevilla, 7 nov (EFE).- El mediapunta del Sevilla Manuel Agudo 'Nolito' dijo este martes que en el seno de la entidad sevillista "todo el mundo es exigente" y "consciente de que hay que mejorar mucho", pero recordó que la situación clasificatoria de los blancos es "buena" y que "a todos los equipos les cuesta ganar".

"Hemos ganado partidos que no se jugaron bien y otras veces ha sucedido lo contrario pero hay que ser positivo", manifestó Nolito en una comparecencia en el Centro de Alto Rendimiento de La Cartuja donde, en compañía de Jesús Navas, mostró el apoyo del plantel sevillista a la tripulación que el sábado competirá en la Regata Sevilla-Betis.

Sobre su actuación en el primer tramo de competición, el jugador sanluqueño señaló que espera tener "más suerte de cara a la portería", ya que estima que le "falta un gol para" venirse "arriba" y pidió también que "respeten las lesiones para estar a disposición del entrenador siempre".

Nolito, que no cree que "haya un Sevilla de casa y otro de fuera", advirtió que "ahora hay que apretar porque vienen partidos muy complicados" frente al Celta y al Liverpool.

En ellos, comentó que desea "estar tan bien como" en Barcelona -"ante el mejor del mundo", subrayó-, donde "no es fácil plantar cara" como lo hicieron los sevillistas.

El atacante sevillista alabó a su compañero, el francés Clement Lenglet, a quien algunos medios sitúan en la órbita del Barcelona, al decir que "es muy bueno", que "no tiene nada que envidiarle a los centrales del Barça" y que "si todo va bien, pronto puede ser uno de los mejores centrales de Europa".