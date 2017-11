Sarabia, la nueva "filosofía" de juego, la Champions "más cara" y la "ilusión" de la 'Roja'

Pablo Sarabia, centrocampista del Sevilla, ha analizado la actualidad del equipo en pleno parón por los compromisos internacionales, concretamente España juega ante Costa Rica y Rusia, dos amistosos que a Sarabia le hubiera encantado poder disputar. "Tenía la ilusión por ir con la selección, como cualquier jugador, sé que es muy difícil, pero siempre tienes dentro esa ilusión. No queda otra que seguir trabajando para ver si llega esa oportunidad", ha asegurado el sevillista en Radio Marca Sevilla.

Entrando a analizar su temporada en Nervión, que claramente está yendo de menos a más, el ex del Getafe ha comentado: "No empecé con los minutos que me hubieran gustado pero poco a poco todos vamos a mejor, ese papel de titular lo da el entrenador y ojalá me lo siga dando, yo voy a seguir trabajando igual, tenemos que recuperar las sensaciones de las primeras semanas y poco a poco seguro que será así".

No en vano, el madrileño no ha ocultado que las primeras semanas no fueron fáciles para él. "Obviamente no lo pasé bien aunque las ganas de trabajar no cesaron. Después de la temporada que hicimos esperaba tener ese papel, y no tenerlo fue duro, pero momentos de estos hay muchísimos en el fútbol, a veces estás arriba y otra abajo, y la gente que cuando está abajo se rinde, no consigue remontar", ha dicho.

Pablo Sarabia también ha tratado otras cuestiones como estas:

Paso atrás del Sevilla: "Hemos tenido bajas importantes, eso es innegable, pero también ha venido gente muy capacitada y muy buena. Iremos arriba, el estilo de juego de Sampaoli era muy llamativo y vistoso pero también es verdad que solo llevábamos dos puntos más a estas alturas de temporada. Quizás no estamos transmitiendo lo que queremos pero seguro que va a llegar ese momento".

Las rotaciones: "Está claro que es complicado, hay que adaptarse, tenemos un buen equipo en todas las posiciones pero es verdad que para un jugador es difícil".

La lucha por la Champions: "La Champions va a estar más cara este año, vamos a estar ahí disputando esos puestos, el Valencia ha empezado muy fuerte, pero a nosotros nos toca ser un martillo pilón y no fallar, tenemos que mirarnos a nosotros mismos".

Falta de gol: "Creo que son rachas, los delanteros viven de eso y pasan por rachas. Ben Yedder está aportando goles, a Luis (Muriel) le está costando más pero sabemos del potencial que tiene, confiamos en los dos, ojalá sus goles lleguen lo antes posible".

Cambio en el estilo de juego: "Al principio intentamos jugar más al ataque, después de esas semanas duras con las derrotas de Bilbao, Valencia y Moscú hemos encontrado más equilibrio con el doble pivote con N'Zonzi y Pizarro. Al final para ganar tienes que marcar un gol más que rival. La filosofía es estar bien cerrados abajo, no conceder ocasiones, y nosotros intentar enchufar las que tengamos. Mientras el equipo no tenga esa confianza necesaria en algunos partidos, esa es la filosofía. Cuando no encuentras las sensaciones lo que tienes que hacer es defenderte bien, no hay dudas de la calidad de nuestro ataque y sabemos que vamos a tener oportunidades, luego acertarlas o no hace que se decanten los partidos".

Liga de Campeones: "Veo un grupo muy disputado, empezamos muy bien, en la derrota fuera creo que las sensaciones fueron mejores que el resultado que se vio, luego aquí ganamos y el resultado fue engañoso, pudimos golear, pero esto sirve para aprender, que cualquier equipo se puede meter en el partido, ahora nos queda hacer los deberes y es lo que tenemos que hacer".

Un jugador comodín: "Creo que me ha hecho mejor futbolista, adaptarte a diferentes posiciones siempre te sirve para aportar. Quizás al jugar en varias posiciones el entrenador no te tiene en cuenta como una posición fija, pero me quedo con lo que estoy aprendiendo. Si juego en varias posiciones es porque el equipo lo necesita y es lo que más me satisface".

Su renovación: "Hubo unos contactos pero la cosa está parada, ahora no pienso en ello, me centro en ganar cada domingo porque si lo hago bien todo llegará. Estoy muy feliz en Sevilla, aquí se vive muy bien".