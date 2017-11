El último y "difícil" escollo de Montoya

Con todas las fichas cubiertas, para fichar hay que hacer hueco, siendo Walter Montoya y Borja Lasso, sin apenas protagonismo, aquellos jugadores con más opciones de cambiar de aires en enero. En el caso del argentino, no le falta cartel en su país, donde Boca Juniors, sin ir más lejos, suspira por sus servicios desde el pasado verano. Así lo reconoce su agente, Daniel Luzzi, a ED: "Se está trabajando en eso, vamos a ver cómo sigue".

La prioridad de Montoya es jugar, y si no puede ser en el Sevilla, pues en otro destino. Preferentemente, en España, donde ya han llamado a alguna puerta. Y es que su pasaporte, sería su gran escollo hoy día. El ex de Rosario negocia la doble nacionalidad, basándose en que sus bisabuelos nacieron en España; una solicitud que se antoja tediosa y que invita a pensar a su representante que "difícilmente" tendrá el pasaporte para enero. Volver a Argentina, por tanto, no le ayudaría a ello, a la vez que el no contar con él le resta opciones a la hora de buscar un nuevo destino en España; es decir, un doble escollo para el argentino.