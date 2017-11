Muriel, sin "continuidad", pero en el 'Top 10' de LaLiga en disparos

Luis Fernando Muriel es el fichaje más caro de la historia del Sevilla. Sin embargo, en este inicio de temporada no es el preferido de Eduardo Berizzo, que se ha decantado por Ben Yedder. El colombiano trabaja para revertir la situación y ser importante después de una adaptación que define como difícil.

"Estoy contento de estar aquí, de haber llegado a este club. A nivel personal, en estos meses la adaptación no ha sido fácil. No ha sido fácil entrar en el equipo, pero estoy contento de los partidos que he jugado y de los goles que he marcado, porque seguramente vendrán muchos más", dice en una entrevista con los medios oficiales del club.

El punta no cree que su déficit de minutos sea por una cuestión física: "No he tenido problemas con el estado físico. Obviamente después de no jugar algunos partidos, cuando he tenido la oportunidad de volver a jugar, sin esa continuidad me ha costado un poco encontrar ese equilibrio. Creo que no solamente me pasa a mí, le pasa a los jugadores que no tienen esa continuidad. Estoy contento de mi trabajo, de cómo estoy y de lo que puedo aportar al equipo. Obviamente con una continuidad diferente las cosas pueden ser mejores. Cuando encuentre ese equilibrio y esa continuidad en los partidos, mi rendimiento va a aumentar. Es cuestión de tiempo, en el momento en que entre de lleno al mecanismo del equipo vamos a ver todos, porque soy mi principal fan y quiero verme al mejor nivel. El hecho de cambiar de liga ha sido importante y lo he sentido; lo he sentido porque en el fútbol italiano se juega más a la táctica, más a la contra, estaba más acostumbrado a ese tipo de fútbol, de mecanismo, y llegar acá, donde se toca más el balón, hay más espacios, pero igual se necesita más velocidad, no ha sido fácil pero estoy contento del rendimiento hasta ahora y seguramente puedo mejorar mucho más".

Unos argumentos en los que no le falta parte de razón al cafetero, quien suma tres goles en once partidos como sevillista; 616 minutos. O lo que es lo mismo, un tanto cada algo más de dos partidos (205'). Números que, lógicamente, no son especialmente buenos, pero que se corresponden fielmente con lo expuesto por el propio delantero, quien solicita algo más de protagonismo ante los ojos de Berizzo para, así, potenciar su rendimiento.

De hecho, el cafetero es uno de los futbolistas de LaLiga que más tira por encuentro, estando presente en el 'Top 10', según la web especializada WhoScored. Tanto es así, que es el noveno de LaLiga, con 2,9 tiros por partido, por delante de Bale (2,8) y por detrás de hombres como Cristiano, Messi, Luis Suárez, Aspas, Calleri, Willian José y Baptistao (3). Es decir, un futbolista que no cesa en su búsqueda de la portería siempre que tiene la oportunidad, de ahí que requiera más minutos.