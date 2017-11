Alberto Moreno, con ganas de volver a casa

El exsevillista Alberto Moreno, quien ha entrado en la última convocatoria de Lopetegui con España, ha cambiado drásticamente su situación en el Liverpool, habiéndose convertido en titularísimo ante los ojos de Klopp después de que el curso pasado no le diera bola. De hecho, el del Cerro del Águila sólo se ha perdido dos de los once partidos que el Liverpool ha disputado en la Premier, habiendo hecho pleno de minutos en los otros nueve, al igual que en la Champions. "Vivo para el Liverpool. Me encanta Liverpool", ha dicho el lateral izquierdo en declaraciones que recogen diversos medios británicos, donde asegura que ya está pensando en el partido de Liga de Campeones del próximo martes 21 de noviembre, ante el Sevilla. Encuentro en el que el cerreño volverá al Sánchez-Pizjuán.

"Siempre quiero ganar cuando estoy vistiendo la camiseta de Liverpool. Lucharé duro por la victoria, como lo hago cada vez que me pongo esa camiseta". Pese a ello, no esconde el canterano que su vuelta a Nervión "será un partido especial", si es "seleccionado para jugar", como así espera.

Cabe recordar que el nombre de Alberto Moreno fue uno de los que barajó la dirección deportiva sevillista el pasado verano, en su intento de encontrarle un recambio de garantías al también internacional español Sergio Escudero, una vez que todo indicara que podría abandonar Anfield. Sin embargo, su situación dio un giro de 180 grados a lo largo de la pretemporada, siendo titular.