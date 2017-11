Coutinho: "Lo del Sevilla fue casi una derrota"

En Liverpool sigue escociendo la igualada del Sevilla en la Liga de Campeones, en un partido que los nervionenses iban perdiendo 0-3 al descanso. Los 'reds', incluso podrían quedarse fuera si tras la última jornada se diese un triple empate.

Los hombres de Jürgen Klopp, que ha defendido este viernes a Alberto Moreno, aún trata de buscarle una explicación a lo sucedido el pasado martes en el Sánchez-Pizjuán.

"No fue un buen resultado. Lo sentimos casi como una derrota. Debemos aprender de lo sucedido para que no vuelva a ocurrir. La experiencia nos debe servir para que no se dé más, en ningún caso", ha dicho Philippe Coutinho.