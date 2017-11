Berizzo y la ausencia de Nzonzi: "Me llevo a jugadores que imaginan el partido como yo lo imagino"

Además de hablar sobre su estado de salud y el ánimo con el que afronta su delicada situación, Eduardo Berizzo se quiso centrar rápidamente en lo deportivo y el rival de mañana, el Villarreal. "Han cambiado su forma de jugar, han cambiado su dibujo y así han encontrado comodidad, con futbolistas de buen pie y hombres de ataque peligrosos", ha avisado el técnico sevillista, que ha adelantado que Nzonzi no está en la lista de convocados.

"Kjaer tiene una sobrecarga en el aductor, de ahí el cuidado con él. Lo de Nzonzi es una decisión técnica, no está lesionado, el motivo es que imagino un equipo diferente, entonces llevo jugadores que imagina el partido como yo lo imagino, eso es todo. Siempre imagino lo mejor para nuestro equipo, y escojo los jugadores en base a eso", ha aclarado al respecto.

En cuanto a las quejas del Villarreal por tener dos menos de descanso, Berizzo se ha mostrado comprensivo. "Jugar martes y jueves lleva días de diferencia, comprendo la queja, a nosotros nos ha tocado así también. Jugamos sábado y martes días atrás. A veces te favorece, y a veces te castiga. Así estamos todos los equipos que por suerte tenemos el cansancio de jugar en Europa", ha dicho.

Sobre el cambio de mentalida del equipo en el descanso ante el Liverpool, Berizzo dio sus razones. "Creo que la muestra del otro día, el riesgo que tomamos, surtió su efecto principalmente por dos futbolistas como Ever y Franco, ellos transformaron al Liverpool en un equipo defensivo. Debíamos jugar con muchísima más tensión, eso también tuvo que ver, pero la entrada del 'Mudo' fue determinante, nos transformamos en un equipo ofensivo. No remontamos por casualidad a un equipo que juega tan bien como el Liverpool...".

También el ambiente en la grada tuvo su buena parte de responsabilidad: "Conocía el ambiente del Sánchez-Pizjuán como rival, estar donde estoy ahora en una sensación única, mucho de lo que pasó el martes tuvo que ver con la gente, ellos se emocionan viendo cómo jugamos. La conclusión es simple: cuando los jugadores juegan como un hincha, dándolo todo en el campo, se vive lo del martes".

Por último, Berizzo no quiso poner una nota al equipo y prefierió dejarlo para final de curso: "Vamos en una posición cercana a la Champions, cerca de clasificarnos a los octavos, vivos en la Copa... No pondría notas porque eso es para el final, pero vamos respondiendo preguntas no sin estar exentos de dificultades. Vamos bien posicionados, debemos seguir ganando partidos, la Liga no termina mañana, sino en la jornada 38 y lo importante será que al final cumplamos el objetivo y saquemos un diez".