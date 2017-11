Arana se despide del Corinthians: "Estoy cumpliendo otro sueño: jugar en Europa"

Arana ha jugado hoy su último partido con el Corinthians en su feudo antes de despedir oficialmente la temporada la semana próxima ante el Sport Recife. Hoy, el Corinthians, ya proclamado campeón de la liga brasileña, ha empatado a dos ante el Atlético Mineiro y tras el partido, el foco de atención ha sido el lateral izquierdo, que si nada se tuerce, será jugador del Sevilla a partir del próximo mes de enero.

"Me voy con la sensación del deber cumplido, es mi segundo título aquí. Gracias a este grupo, estoy cumpliendo otro sueño, que es jugar en Europa. Me voy muy feliz y siempre seré un aficionado más para ellos. Llegar donde llegué no es fácil, hemos pasado por mucho, y esto solo es el comienzo de mi carrera", ha dicho Arana en Premiere FC.

"Tengo una alegría inmensa, no puedo explicarlo. El Corinthians me abrió las puertas, aquí pasé dificultades, y crecí desde abajo, pero con mi esfuerzo y el de mi familia, conseguí llegar a la cima. Este es mi segundo título brasileño, en total son seis copas, con apenas 20 años. Me siento muy feliz, ¿quién sabe si algún día regreso a casa?", añadió un emocionado Arana, que ya cuenta las horas para convertirse en nuevo jugador del Sevilla.