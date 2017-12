Allardyce quiere a Nzonzi en el Everton

Reconducirlo o venderlo en enero. Esa es la disyuntiva que afronta la dirección deportiva sevillista hoy día con Steven Nzonzi, futbolista que ha sido descartado por decisión técnica en los tres últimos partidos del Sevilla Fútbol Club, después de que en el encuentro de Champions ante el Liverpool fuera sustituido en el descanso, momento en el que tuvo sus más y sus menos con el técnico Eduardo Berizzo, una discusión que le llevó a abandonar el estadio tras pasar por la ducha y a no presentarse al entrenamiento del día siguiente.

La postura, lógicamente, ha traído consigo un castigo por parte del cuerpo técnico y un distanciamiento entre las partes que no hace más que devaluar a un futbolista que el pasado verano ya dejó claro que su deseo era marcharse (la Juventus lo pretendía) y que semanas atrás se estrenó como internacional con Francia. 'Novias', lógicamente, no le faltan, pero con un jugador declarado en rebeldía es más complicado ingresar los 40 millones de euros que refleja su cláusula de rescisión y que el Sevilla, como ya demostró el pasado verano, pretende recibir por él. Una complicada tesitura en la que los de Nervión, sin embargo, también juegan sus cartas, viéndose obligado Nzonzi a jugar si desea contar con alguna opción de ir al próximo Mundial de Rusia.

Y con el mercado de enero a la vuelta de la esquina, no es de extrañar que muchos sean los clubes que se mantienen atentos a cómo evoluciona la jugada. El último de ellos, el Everton, que semanas atrás contrató al británico Sam Allardyce como técnico encargado de resucitar a los 'toffees'; una misión para la que Allardyce ha pensado en el todavía sevillista Nzonzi, a quien ya firmó en 2009 para el Blackburn Rovers y con el que seguiría manteniendo una relación muy estrecha, según The Mirror. Un manager, Sam Allardyce, que, sin embargo, no estaría por la labor de alcanzar los 40 kilos que refleja la cláusula de rescisión, disponiendo, según la citada fuente, de unos 20 millones de libras (algo más de 22,5 de euros) para afrontar la operación. Revertir el conflicto actual, por tanto, se antoja clave para los intereses sevillistas.