José Castro, sobre Arana, Montoya, Nzonzi, Vitolo, Berizzo...

José Castro, presidente del Sevilla, analizó aonche la actualidad nervionense en los micrófonos de 'El Transistor' de Onda Cero, donde además de referirse al 'caso Nzonzi', también habló del fichaje de Arana, el mercado y la recuperación de Berizzo.

En cuanto al primer fichaje invernal, el brasileño Guilherme Arana, Castro comentó. "Lo intentamos en verano y la cantidad era prohibitiva porque Corinthians iba primero y luego han sido campeones, y hemos esperado trabajando durante el mercado estaba cerrado, así ya hemos podido cerrar el contrato y esperar ya a que se incorpore en enero. Era nuestra primera opción y la hemos podido conseguir ahora".

Con la llegada del lateral zurdo, que ocupará plaza de extracomunitario, uno de los tres que ya están en esa situación deberá salir de Nervión: "Estamos haciendo gestiones, la ventana no está abierta, uno tiene que salir y llegaremos a un acuerdo con alguno. Salvo Muriel, Ganso y Montoya están jugando poco, Ganso está jugando partidos, Montoya no está jugando... Él está en una situación que no es buena, es un jugador joven con proyección, cuando lo fichamos había muchos equipos que lo querían, seguro que vamos a a tener alternativas".

Objetivo en Champions: "Es el segundo año consecutivo que llegamos a octavos, la primera vez en la historia que lo conseguimos, así que seguimos dando pasos. De los 16 mejores equipos de Europa, somos el de menor presupuesto, pero eso no quita que intentemos llegar a cuartos de final".

La situación de Nzonzi: "Es una decisión técnica, hay que respetar las decisiones. No es una situación irreversible, tiene dos años y medio más de contrato"

La recuperación de Berizzo: "Hablo con él cada día, voy a verlo, está muy contento, va notando la mejoría por días y prácticamente ya no tiene dolor, estaba muy contento por la clasificación. Lo más importante ahora mismo es que se cuide, la salud está por encima de todo, y ojalá cuanto antes pueda estar en la hierba. Habla mucho con Ernesto Marcucci, pero lo importante es que se ponga bien".

Ahora, el Real Madrid: "Tenemos una relación de respeto con todos los clubes. Hemos alternado partidos buenos con otros menos buenos, pero ahí estamos, empatados a puntos con el Real Madrid. Hemos jugado en casa de los equipos que están arriba, en nuestra casa llevamos más de un año sin perder, estamos ahí peleando, pero ¿qué equipos están jugando bien? Todos tienen más puntos que sensaciones de juego".

El lunes, la junta de accionistas: "Del Nido tiene su abono al lado del palco, él va a ver sus partidos como es normal. El día de la junta tenemos la obligación de informar a nuestra aficion y a los accionistas de la gestión que hemos hecho, es un ejercicio extraordinario, con beneficios de más de 30 millones de euros, hemos llegado a unos ingresos de 200 millones de euros, creo que el ejercicio es muy bueno en todos los sentidos. El Sevilla tiene una deuda neta cero, el Sevilla no debe absolutamente nada".

Vitolo: "Había un acuerdo escrito, no firmado, hay documentación de sus agentes... Es Vitolo el que paga la cláusula y el Sevilla, con una base jurídica, le reclama esos diez millones al jugador. A mí me dejó mal no, lo siguiente, porque me dijo que podía anunciar el acuerdo, lo hice público, y luego ocurrió lo que ocurrió. En fin, eso ya está en manos de los juristas y defendemos los intereses del Sevilla como es nuetra obligación".