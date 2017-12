Marcucci: "Nzonzi entrena hoy, ¿si entra en la lista? Sale después"

Ernesto Marcucci, segundo entrenador del Sevilla, ha comparecido hoy en rueda de prensa antes de enfrentarse este sábado al Real Madrid. El segundo de Berizzo ha dejado claro que pese a acumular una buena racha de resultados, eso no asegura nada en el Santiago Bernabéu. "La inercia no te hace ganar partidos, estamos donde queríamos estar pero mañana será una historia nueva, difícil de afrontar, ojalá después del partido podamos decir que la inercia continúa", ha dicho.

En cuanto a la posibilidad de que Nzonzi regrese a una lista de convocados, Marcucci no ha sido tan tajante como en anteriores ocasiones, aunque no ha dado pistas tampoco. "Nzonzi va a entrenar esta tarde y la lista saldrá después del entrenamiento pero no hay ninguna novedad".

Sobre las bajas que acumula el Real Madrid, sobre todo en defensa, el argentino ha comentado: "Creo que centrarse en las bajas sería un error, nosotros pensamos en nuestro partido, en lo que debemos hacer. A cualquier plantilla bajas como las de Ramos o Varane le afectarían, pero los que jueguen mañana querrán demostrar que pueden jugar más minutos de lo que acostumbran".

El preparador nervioenense no quiere ni oir hablar de qu el Sevilla sea un candidato al título: "Hay que tener los pies sobre la tierra, venimos de cumplir un gran objetivo para la institución, ahora centrarnos en este partido será fundamental, ni un triunfo ni una derrota nos alejará del objetivo del torneo".

En otro orden de cosas, Marcucci también ha analizado cómo afrontarán el partido en el Bernabéu: "La intención de este equipo siempre ha sido la de salir a ganar el partido, a veces no se puede, a veces se juega mejor, pero esa es la idea, salir a ganar, luego las circunstancias te hacen retroceder o avanzar".

Espera un partido igualado: "Trataremos de que sea igualado, de salir a competir ante un grandísimo rival, que siempre pone las cosas muy difíciles, intentaremos que el partido sea parejo, que el equipo vaya tomando confianza con el paso de los minutos".

Ronaldo o Messi: "Ronaldo es un extraordinario jugador, compararlo con un compatriota sería innecesario, son dos grandes estrellas y tenemos la suerte de competir contra ellos".

La situación del Madrid: "Todos los análisis que podamos hacer desde fuera es difícil, ellos tienen que resolver sus problemas, uno desde fuera ve que es una grandísima plantilla, que vienen de ganar todo".

Un punto más que Sampaoli a estas alturas: "Es reconfortante pero hay que ver también la dinámica posterior. Los puntos se cuentan al final. Esperemos continuar con está dinámica, que el equipo va asimilando cada vez más esta manera de jugar".