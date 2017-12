El presidente del Oporto da casi por perdido a Marcano

A Marcano se le acaba el contrato al final de esta temporada con el Oporto y parece que no renovará para continuar en Portugal. Ya ha sonado para equipos como Sevilla y Betis y parece que su vuelta a LaLiga cada vez está más cerca.

El presidente del club Pinto da Costa hablaba sobre la situación del cántabro en una entrevista concedida a O Jogo: "Termina el contrato, estamos en conversaciones con el representante de Marcano y queremos que se quede porque es un jugador que apreciamos mucho. Pero si no tenemos posibilidad de renovar con él, no lo voy a apartar del equipo, ya que tengo la seguridad de que Marcano va a ser serio hasta el último día".

Además, cree que su destino no será el Benfica y que no puede pagar lo que pide: "No temo que se marche al Benfica, pero si no podemos quedarnos con él y va a parar allí, ¿qué puedo hacer? Lo que no voy a hacer es pagar lo que no puedo. Eso no lo hago de ninguna manera"

El exjugador de Racing y Villarreal es fijo en el once titular del equipo luso, donde se gana a pulso la confianza del técnico Sergio Conceiçao. Su pérdida se hará notar en los 'dragones azules' y deberán buscar a alguien el próximo verano para suplir al defensa español.

Iván Marcano comenzaba su carrera en el Racing de Santander en 2007, tras ello ha pasado por Villarreal y Getafe y continuó su carrera como profesional fuera de las fronteras españolas. Jugó cedido en el Olympiakos, entrenado en aquella época por Ernesto Valverde y tras el descenso del Villarreal a Segunda División fue vendido al Rubin Kazan. Tras volver a jugar cedido en el Olympiakos puso rumbo al Oporto en el 2014. Actualmente cumple su cuarto temporada en la Liga Portuguesa y parece que desea volver a España para continuar su carrera.