Castro saca adelante la junta pese al azote

El hotel Meliá Los Lebreros acogió en la tarde de ayer la Junta General Ordinaria del Sevilla Fútbol Club, la cual arrancó pasadas las 17:00 horas con algo más de una hora de retraso y con una sala que se quedó pequeña ante la elevada afluencia de accionistas.

Un total de 74.012 acciones representadas, o lo que fue lo mismo: un 71,53% del capital social. "Se ha disparado el número de personas que han decidido acudir a la junta", explicó el director general del club, José María Cruz; secretario de la junta, quien además recordó que por primera vez entraba en vigor el Reglamento de la Junta General de Accionistas que quedó aprobado el año pasado.

Una cita en la que se dieron cita 271 accionistas (titularon 20.878 acciones; un 20,18%), siendo representados otros 1.205 (53.134 acciones). Entre ellos, lógicamente, llamó la atención el retorno del expresidente José María del Nido (una vez que ya ha cumplido con la justicia), acudiendo a la junta con 26.029 acciones (un 35,16% de las 74.012 presentes en la sala), amén del apoyo de Gómez Miñán. Una fuerza que se le quedó corta al abogado hispalense, pues José Castro y los suyos le fueron ganando una a una las votaciones desde el principio. El 62,84 por ciento del capital representado en la junta aprobó las cuentas y el informe expuesto por el presidente, José Castro, mientras que el 36,66 % votó en contra y se produjo una abstención del 0,5 %.

Más de lo mismo en los puntos más controvertidos de la misma, el reparto de dividendos y la retribución del consejo. El primero se aprobó con un 55,58% de los votos a favor y 44,25% en contra, explicando el consejero Juan Luis Villanueva que "de los 23,4 millones de beneficios" (una vez destinada una parte a reserva legal) que presenta el club "se propone repartir 1.552.000 euros como dividendos entre los accionistas".

Una decisión que desde el club explican en la propia ley, existiendo un derecho por parte de los accionistas a separarse de la sociedad si no se distribuyen beneficios en un determinado plazo; algo que proporcionaría inestabilidad. "El Sevilla nunca lo ha hecho y queremos otorgar a los accionistas el derecho a participar de los beneficios de la sociedad. Somos muchos accionistas, la inmensa mayoría, minoritarios: casi 10.000 con menos de diez títulos. Tenemos un accionariado de base muy extenso y hablamos de repartir sólo el 1% de los ingresos del club entre los accionistas", explicaba Villanueva, a la vez que avanzaba que cada accionista recibirá 15 euros por cada una de sus acciones como dividendo.

El quinto punto era el referente a la aprobación de la retribución del consejo. "Pido el apoyo para aprobar una retribución con cargo a los beneficios anuales para los miembros del Consejo, ya que es una tarea que requiere la dedicación de todos sus miembros y se ha reforzado el papel de los consejeros, creando comisiones e incluso un Comité de Auditoría que denota buenas prácticas. No existe mayor garantía de transparencia que el hecho de que sólo haya retribución si hay beneficios y será el propio consejo quien decida el reparto interno según criterios de dedicación. No es un sueldo para los consejeros sino el reparto de una pequeña parte de los beneficios, si los hubiera", dijo Castro. El 2,13% del beneficio líquido (500.000 euros el pasado ejercicio), "muy por debajo del 10% que permite la ley", apostilló. Una votación que salió adelante pese al rotundo "no" de Del Nido, quedando aprobada con un 53,92% de votos a favor, frente a un 45,83% en contra y un 0,25% de abstenciones.

Sí existió apabullante mayoría (98,83%) en la ratificación de Carolina Alés, hija del expresidente Roberto Alés, como consejera del Sevilla F.C. Una junta, por tanto, movidita, pero con muchas menos curvas de lo que a priori se esperaba por los movimientos de Del Nido y su azote.

141 millones para la plantilla

Durante la junta, el consejero Juan Luis Villanueva también expuso el presupuesto de la entidad para la 17/18. Unos números que arrojan unos ingresos totales de 212 millones de euros, más de 152 millones en cifra de negocios. Los números, según explicó Villanueva, fueron presentados el pasado mes de mayo a LaLiga, habiéndose visto ya incrementados en 58 millones por los traspasos realizados en el mercado de verano, cuando se habían estimado 34. El principal destino de dichos ingresos será el financiar a las plantillas profesionales, ascendiendo la partida a 141 millones, 34 kilos más que años atrás. La cifra de negocio se verá triplicada en cinco años.

Récord: Superan los 200 millones en ingresos

Juan Luis Villanueva expresó que "los 202 millones de ingresos relevantes" que presentó el club en la 16/17 "suponen un máximo histórico", ya que se supera por primera vez la cifra de los 200 millones. Dentro de ellos, destacan los ingresos por competiciones.

Remodelar el estadio, 12 kilos

La mejora del Ramón Sánchez-Pizjuán ha traído unos gastos de 9,3 millones en la 16/17, unidos a los 2,7 del año anterior; un total de 12 millones de euros invertidos.

El aliento de José Castro a Berizzo

"Me gustaría detenerme expresamente en la figura de Eduardo Berizzo. Su trabajo al frente del equipo ha sido cuestionado casi desde el principio, pero la confianza de este presidente y de toda la organización hacia su labor sigue siendo máxima", dijo Castro.