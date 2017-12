Ganso: "No pienso en irme, sólo en jugar más; lo necesito"

Paulo Henrique Ganso ha encontrado la felicidad en Sevilla, donde puede pasar más tiempo con su familia. Según reconoce en una entrevista exclusiva para Goal Brazil, sólo necesita jugar más y cree, por talento y números, que merece hacerlo.

Jorge Sampaoli, como otros, pensó que el brasileño debía jugar en Europa más retrasado, pero el tiempo que demostrado que donde realmente hace daño es en su sitio natural, el del '10', asomándose al área rival, ya sea para asistir o marcar, algo que hace una vez cada 86 minutos de media.

- El gol contra el Maribor la semana pasada, que fue muy importante para el Sevilla en la Liga de Campeones, ¿puede servirle como el 'empujón' que le faltaba para despegar en España?

- Si analizamos los números, mi inicio de temporada ha sido muy bueno. Nueve partidos sin perder, cuatro goles y tres asistencias. No es por falta de gol que mi carrera no vaya a despegar aquí. Me falta jugar más, necesito jugar más, hasta para alcanzar el mismo ritmo que el resto del grupo.

- Cité ese gol por el simbolismo del momento, porque ha sido el centro de atención y ha podido decir ¡"estoy aquí"!

- (Risas) Es difícil de decir "estoy aquí". Me esfuerzo todos los días en los entrenamientos. Los aficionados, cuando me ven en la calle, me dicen: '¡Tienes que jugar, tienes que estar en el equipo!'. Me río y respondo: 'Lo único que puedo hacer es esforzarme en los entrenamientos y, cuando tenga oportunidad, entrar y tratar de hacerlo lo mejor posible".

- ¿Qué falta para que tenga más posibilidades?

- Es difícil de responder. Es una decisión del cuerpo técnico. Necesito darle continuidad a lo que ya vengo haciendo: trabajar en los entrenamientos y buscar siempre lo mejor cuando reciba las oportunidades.

- ¿En qué etapa de la carrera se encuentra? ¿Está satisfecho?

- De la parte del fútbol, ??como dije antes, querría estar jugando más. Jugar más y estar presente en el equipo es lo que quiero, es lo que estoy buscando. Ya en el lado personal, estoy muy a gusto, con mi familia y mis dos hijos, que están aprendiendo inglés y español. Aquí tengo más tiempo para estar con ellos, no hay concentraciones, los viajes son más cortos...

- A veces, cuando analizamos a los jugadores, nos olvidamos de tener en cuenta la parte que está fuera del campo...

- Es lo más importante. Si estás bien con la familia, dentro del campo va a ir todo naturalmente.

- En el momento en que comenzó su carrera en los Santos,¿esperaba llegar adonde está hoy?

- Primero, el jugador quiere ser profesional. En segundo lugar, llegar a la selección y luego tener una carrera en Europa. Pero eso lo piensas cuando tienes 18 o 19 años, porque los jugadores más grandes están en Europa y tú también quieres lo mismo. Llegué aquí con 26-27 años... Es difícil responder. Teóricamente, todos piensan que, con 27 años, usted ya está viejo para llegar al fútbol europeo y jugar. Me alegro de haber venido, principalmente por mi familia. Hoy tengo mucho más tiempo para mi esposa y mis hijos. Aquí podemos aprovechar más la vida.

- En el fútbol, tendrá la necesidad de tener más peso, de pisar más el área, de sacar faltas...

- Siempre fue así. Muchos decían: 'Ahora que va a Europa, necesita jugar más atrasado, porque no tiene la dinámica del juego y la intensidad para llegar al ataque'. Y es todo lo contrario. Hoy estoy demostrando que puedo jugar en mi posición, llegando para hacer goles y dando asistencias. Tengo que jugar más adelante, y no tan atrás como muchos decían.

- ¿Por qué cree que es objeto de tantos comentarios?

- Será porque les gusto, ¿no? Si hay tanta preocupación conmigo, será porque les gusta mi persona y mi lado profesional. Bueno, espero que sea por eso (risas).

- ¿Le molesta el hecho de que algunos digan que podría haber llegado más lejos en su carrera?

- No, no me molesta. Las cosas sucedieron de la forma que tenían que suceder. Es obvio que la gente quiere llegar siempre lo más lejos posible... Pero no estoy viejo (risas). Soy más experimentado. Es eso, soy más experimentado (risas). Tengo mucha leña para quemar aún y, espero llegar lo más lejos posible en mi carrera.

- Los aficionados y los periodistas tienen la costumbre de definir lo que es bueno o malo o correcto o incorrecto para los jugadores. Pero, no obstante, no están más legitimados más que el propio jugador para hacer esos juicios...

- Sin duda. No se puede sólo escuchar a las personas y meterte en la cabeza que hay que hacer esto o aquello. Es necesario tomar decisiones en la vida. A veces va mejor, otras peor... y eso le sucede a todas las personas. Nuestra vida es así. Pero, como he dicho antes, espero ir lo más lejos posible.

- ¿Cambiaría algo de su carrera?

- No. Todas las decisiones se tomaron en el momento en que debían ocurrir. La vida me enseñó mucho. Tal vez si no hubiera pasado todo lo que sucedido, no habría evolucionado. Todo sucedió como tenía que suceder. Las lesiones me hicieron más fuerte, dentro y fuera de campo. Hoy soy mucho más fuerte, porque la gente crece bastante en las dificultades.

- ¿En algún momento dudó de sí mismo?

- No, no... Pero pasaron muchas cosas que me hicieron avanzar un poco atrás.

- ¿Por ejemplo?

- Las lesiones, principalmente. La lesión es la parte más difícil en la carrera de un jugador. Sufrir una grave lesión y conseguir volver a jugar al más alto nivel es muy difícil. No lo supera cualquiera.

- ¿Quién no juega al fútbol profesionalmente no puede tener la misma visión...

- No, no sabe lo que es. Sólo quien es profesional. El aficionado ve todo diferente porque es movido por la pasión. Ahora, cuando conoces de cerca a una persona que está lesionada y ves todo lo que está pasando alrededor, se logra entender lo que pasa por su cabeza, porque no es sólo el cuerpo, es la mente también. Todo esto es importante. Cuando no estás bien fuera de campo, dentro del campo tampoco vas a rendir.

- ¿Siente que algunas personas todavía desconfían de su lado físico debido a las antiguas lesiones?

- No, ni aquí ni en Brasil. No desconfían del lado físico, y tampoco desconfían del lado jugador. Cuando llegué al fútbol español, hubo quien dijo: '¿Va a jugar ganso en el Sevilla?'. Hoy sucede lo contrario: piden que juegue.

- ¿Cuál fue el momento más difícil de su carrera?

- El de las lesiones. Y también el del cambio de club en Brasil (Santos por el Sao Paulo). Es difícil llegar a un rival y llegar a ser tan querido por los aficionados. Pero las lesiones fueron los momentos más complicados. Lesiones que se quedaron en el pasado, gracias a Dios (risas). Ya son seis años sin nada, hace mucho tiempo. Repito: gracias a Dios (risas).

- ¿Y el momento de mayor alegría?

- Tuve varios momentos alegres, en cada club tuve momentos especiales. En el Santos, por ejemplo, con los títulos, como la Libertadores. En el Sao Paulo conquisté sólo la Sudamericana; eso sin hablar de aquella Eusébio Cup (risas). En el caso de Sao Paulo, el mejor momento fue el de mi llegada. No esperaba ser tan bien recibido. Mi presentación tuvo más de 40.000 aficionados.

- ¿Se considera el jugador brasileño más creativo de su generación?

- Ustedes (los periodistas) son los que tienen que hablar. Necesito hacer lo que hago de mejor dentro del campo, y ya a partir de eso ustedes analizan. Cada uno tiene una opinión. Unos van a decir que soy yo, otros van a hablar que es otro, y luego más surge un nombre nuevo...

- ¿Cómo se trata con tantos elogios? Maestro, mago...

- He estado aprendiendo a hacerles frente, sobre todo ahora que tengo más experiencia. Antes, cuando era joven, mi cabeza era otra. Estoy mucho más tranquilo ahora, pero todavía espero hacer muchas cosas buenas en el campo.

- Tuvo una conversación con el Tite en Sevilla a principios de año. ¿Como fue?

- Me preguntó cómo estaba, dijo que la primera temporada en Europa es siempre más complicada... En ese momento, acababa de tener a mi hija, y él bromeó preguntando si estaba durmiendo bien (risas). Fue una conversación más sobre el día a día y la familia.

- ¿Cómo consideró haber sido objeto de interés del seleccionador incluso sin entrar normalmente en las listas de convocados?

- Muestra que él (Tite) es diferente, como entrenador y como persona. Independientemente de estar o no en la selección, llegó aquí y quiso conversar conmigo. Eso es muy importante para un jugador. Lo hace bien para todos.

- Y el centro del campo de la selección brasileña... ¿Le gusta?

- La selección está muy bien, hizo una eliminatoria prácticamente pasando por encima de todo el mundo. Está jugando bien, jugando bonito, de la manera que al pueblo brasileño le gusta ver.

- ¿Todavía cabe el Ganso allí?

- (Risas) Estoy trabajando, ¿no? Quien sabe... Pero es difícil ahora, está muy cerca (la Copa del Mundo).

- Pero no hablo sólo en relación a Rusia, sino del futuro, incluso...

- (Risas) soy nuevo, soy nuevo. Para el futuro da para pensar sí, sin duda.

- Volver a la selección es un objetivo?

- No. Quiero dejar que ocurra naturalmente. Ahora sólo quiero pensar en mi momento en el Sevilla.

- En cada ventana de transferencia en Europa oímos que Ganso debe salir, que se puede ir...

- Ya deben de estar empezando a decir que Ganso va a salir, seguro.

- ¿Las especulaciones o incluso los sondeos distraen?

- No. En Europa es así. Cuando se reabre el mercado, todo puede suceder. El jugador que está brillando en un club puede salir, el que no está jugando puede empezar a tener más oportunidades y luego salir también... La vida del jugador en Europa es así: cada seis meses, todo puede cambiar.

- ¿Quiso salir del Sevilla?

- No, no he pensado en salir. La primera cosa que pienso es que tengo calidad para jugar aquí. En el momento que la oportunidad aparezca, voy a aprovecharla y jugar. Ahora, si continúo sin jugar, dentro de seis meses puedo tener otro pensamiento. Sería otra historia.

- ¿Qué espera del Sevilla en la segunda parte de la temporada?

- El Sevilla se peleará para quedarse entre los cuatro primeros de la Liga española. Nuestro objetivo es disputar la Liga de Campeones la próxima temporada.

- ¿Es "menos difícil" ser campeón de la Liga de Campeones o de la Liga española?

- (Risas) Ahora la Liga de Campeones es a vida o muerte, es un nuevo campeonato (tras la fase de grupos). La dificultad es la misma.