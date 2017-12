Berizzo irá a San Sebastián en tren

El técnico del Sevilla, Eduardo Berizzo, estará finalmente este miercóles en Anoeta y dirigirá a su equipo. Su ayudante Ernesto Marcucci confirmó la pasada semana que aunque Berizzo se encuentra ya plenamente recuperado, el médico no le permitía volar y que por ese motivo no podría estar con los suyos en Anoeta. No será necesario volar, pues finalmente viajará por otro medio de transporte, concretamente, en tren.

"Voy a estar en San Sebastián. Voy a ir por tierra, pero allí estaré", aseguró el argentino, que advirtió este mediodía. No en vano, el técnico argentino se encuentra ya en Madrid, donde ha llegado en tren. Allí pasará esta noche y el miércoles por la mañana llegará a San Sebastián en el mismo medio de transporte.

El 'Toto' ya reapareció felizmente el pasado viernes en el partido contra el Levante en el Ramón Sánchez-Pizjuán, por lo que será la segunda vez que se siente en el banquillo tras someterse a una operación de un cáncer de próstata.