Bonano: "Berizzo es un gran líder"

Tras una etapa, no muy larga, como portero profesional en el River Plate argentino y el FC Barcelona, a los 38 años Roberto Bonano se retiró y reencaminó su vida profesional sin desprenderse del fútbol. Ahora, forma parte del cuerpo técnico del Sevilla F.C., de la mano de Eduardo Berizzo, de quien confiesa sentirse "muy orgulloso".

El técnico ha recordado, en una entrevista publicada por la revista oficial de la entidad nervionense, cómo conoció al míster y los objetivos que ambos persiguen con el equipo sevillista.

- En su etapa como jugador del FC Barcelona, ¿cómo vivía las visitas al Ramón Sánchez Pizjuán?

- Era bonito. La gente lo vive con mucha pasión. En otras ciudades parece un teatro. Aquí la gente lo disfruta con mucha entrega. Una afición así te obliga a ponerte las pilas al cien por cien.

- ¿Le influirá su enfermedad a Berizzo en la manera de ver la vida?

- Ya le influyó. Desde el momento en el que conoció la noticia fue un cambio para bien. Vino más animado y más positivo. Vino como diciendo 'tengo que valorar otras cosas'. Eso es fundamental. Este trance lo ha dejado atrás por su fuerza de voluntad, estoy convencido.

Si por algo me entusiasma trabajar con Berizzo es porque es un gran líder. Ya lo fue de jugador y ahora también de entrenador. Lo admiro terriblemente. Me siento muy orgulloso de pertenecer a su cuerpo técnico.

- ¿Cuándo y cómo llega Berizzo a su vida?

- Habíamos sido rivales en mi ciudad. En Rosario hay dos equipos: Rosario Central y Newells Old Boys. Nos habíamos enfrentado e incluso nos odiábamos. En la ciudad no nos podíamos hablar, pues si nos veían los hinchas no lo entenderían. Él siguió su carrera en México y yo en River. River lo compra luego y allí coincidimos. Primero compañeros y luego amigos.

- ¿Y de entrenador cuando coincidieron?

- Su primera experiencia fue como ayudante de Bielsa en la selección chilena. Yo me quedé en Barcelona en la Federación Catalana. Cuando él decide empezar su carrera como entrenador en solitario me llama para trabajar con él como segundo técnico, también se unieron Marcucci y Carlos Kirluk. De Estudiantes, nos fuimos a O Higgins y luego al Celta de Vigo.

- Aunque no sea entrenador de porteros actualmente, ¿habla con Sergio Rico y David Soria?

- Hablo mucho con ellos. Cuando duplicamos funciones en el grupo yo a veces hago la función de entrenador de porteros y tengo oportunidad de hablar con ellos. Estoy muy contento con los dos. Lo habitual cuando llegas a un club es encontrar a un portero titular y a otro que se ve sin posibilidades y se viene abajo. Pero aquí no, aquí nos hemos encontrado a dos porteros de muy buen nivel que rinden a un grandísimo nivel y eso les está dando la oportunidad de repartirse los minutos. Sus compañeros también lo notan, con ambos se sienten seguros.

- Ahora de la mano de Berizzo está en el Sevilla FC. ¿Qué nos puede decir de este club?

- Me han impactado los mensajes que emite el club. Con escuchar el himno ya se nota la filosofía. Me gusta mucho la gente, el ambiente en el campo con el himno, las luces, lo que trasmite la afición es increíble y difícil de ver aquí en España.

- ¿Qué me puede decir del equipo?

- Creo que podemos conocer el suelo, pero no el techo. Sabíamos que veníamos a un club con exigencia, en el que nos pedirían más. Venimos con nuestra filosofía de juego que intentamos imponer. Siempre son difíciles los cambios pero nos hemos encontrado una plantilla muy rica en calidad técnica y llena de buena gente. Nos apoyamos mucho en el trato personal con los jugadores. Esto es un elemento importante para implantar nuestra forma de juego y se vean los resultados.

- Esta temporada tiene el reto de la Champions.

- A seguir ilusionándonos con pasar fases, uno no se pone un techo. Sabemos lo que podemos dar pero también tenemos amplio margen para mejorar y conseguir ilusionamos con cosas que el equipo vaya sacando.

- ¿Puede soñar alto este Sevilla?

- Creo que es una obligación. Sabiendo nuestras limitaciones pero tenemos que soñar alto, hay que ponerse la exigencia lo más arriba posible.

- ¿Qué juego quieren conseguir en el Sevilla FC?

- Un juego donde tengamos posesión de balón, mucho juego en campo rival, que seamos los dueños del partido, los dueños anímicos y se concrete en muchos goles y resultado. Y cuando no tengamos el balón presionemos al rival y nos permita hacer-nos los dueños del partido.

- Jugadores de este Sevilla son citado por Sampaoli para la selección argentina, ¿qué le cuentan de las vivencias de la selección?

- Hablábamos con ellos para darle energía positiva sin cargarlo de más responsabilidad. Pero yo confiaba en ellos y evidentemente en el trabajo del cuerpo técnico. He coincidido varias veces con Sampaoli pero no tenemos relación personal. Me llama la atención la pasión que trasmite por el fútbol, sus resultados le avalan como gran entrenador.