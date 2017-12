Arias y el mercado, Nzonzi, Montella, Maresca, Berizzo...

Óscar Arias, director deportivo del Sevilla, ha repasado la actualidad del equipo nervionense en los micrófonos de 'El Larguero' de la Cadena Ser. Desde la presentación de Montella y su llegada con Enzo Maresca, el casting de entrenadores realizado en estos días, la marcha de Berizzo y la situación de Nzonzi. "Pensamos que las características y la filosofía de Montella se amolda perfectamente a nuestra plantilla y a lo que esperamos de nuestro equipo. Creemos que puede sacarle partido a la plantilla y llevarla al nivel que nosotros creemos que tiene", ha dicho sobre el técnico italiano.

El casting de entrenadores: "Uno tiene la responsabilidad de valorar todas las opciones para tomar la mejor decisión posible. Desde el primer momento teníamos claro el perfil de técnico y las necesidades más allá de buscar otras opciones. Una vez entrevistados ves cuál encaja más o menos. Javi Gracia es muy de nuestro agrado. La propuesta quizás es diferente, pero está con una línea ascendente y podía haber sido una buena opción para nosotros".

La llegada también de Enzo Maresca: "Vamos a ver un Sevilla acorde con lo que todos teníamos en mente y para lo cual estaba diseñada esta plantilla. Creo que tenemos una plantilla de calidad para jugar bien al fútbol, en Italia Montella es considerado un entrenador atípico porque se acerca mucho más al fútbol español. Tenemos un equipo para jugar bien al fútbol. Creemos que Maresca le va a servir de mucha ayuda, es un hombre de la casa, que conoce perfectamente el club y creemos que es una opción muy válida para nosotros, para el cuerpo técnico y para el propio Enzo. Es una persona muy preparada, está aprendiendo y su conocimiento del club, de la ciudad, de nuestra idiosincrasia ayudará".

Las razones de la destitución de Berizzo: "Habrá quien pueda no entender la destitución de Berizzo, pero creo que la inmensa mayoría del sevillismo no terminábamos de estar a gusto con lo que veíamos. Eduardo es un magnífico entrenador, pero las circunstancias han hecho que las cosas no funcionasen. Trabajar no implica que lleguen los resultados, hemos tomado la decisión de prescindir de Berizzo no es por los números. El juego y la propuesta no estaba saliendo como todos pensábamos. Más allá de que los números estuviesen siendo buenos, las sensaciones que teníamos no eran las que nos hiciesen pensar que estábamos en la línea adecuada para lograr los objetivos, llega el momento de tomar una decisión y así lo hicimos".

La situación de Nzonzi: "Nzonzi estaba fuera porque el técnico creía que debía estarlo, pero ahora el entrenador es otro y está a disposición de Montella como cualquier otro. Para nosotros es muy importante y cabe la posibilidad de que pueda volver a serlo, sería una buena noticia la recuperación para la causa de Steven. Si llegara alguna oferta se estudiaría pero a día de hoy no ha llegado nada.

El mercado de fichajes: "Todo se paralizó con el cambio de técnico, en estos momentos Vincenzo acaba de tomar contacto con la plantilla. Cuando corresponda tomaremos las decisiones con él".