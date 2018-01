Vietto quiere seguir en LaLiga

Luciano Vietto, quien jugara en préstamo en Nervión la pasada temporada bajo las órdenes de Sampaoli, no seguirá en el Atlético de Madrid, aunque su destino, finalmente, podría no ser Portugal, como todo indicaba hace unas semanas. Así, pese a tener prácticamente cerrado su acuerdo el conjunto colchonero con el Sporting de Portugal, donde el delantero argentino intentaría reflotar su carrera, tras no haberlo conseguido durante el pasado año con el Sevilla, Vietto podría acabar la temporada en el Valencia de Marcelino. Así lo asegura el diario 'Superdeporte', que informa de que Vietto ha frenado su cesión (con opción de compra) al club lisboeta porque prefiere jugar en Mestalla.

Vietto se reencontraría en Valencia con Marcelino, con el que tuvo el mejor año de su carrera en las filas del Villarreal, por lo que no sería de extrañar que ambos estuvieran forzando en la negociación para que las partes se pongan de acuerdo y el exsevillista, finalmente, no acabe en el fútbol luso.

Como sevillista, Vietto disputó un total de 31 partidos con la elástica del Sevilla, firmando diez goles y cinco asistencias. Pese a ello, su rendimiento se fue diluyendo con el paso de las jornadas, hasta el punto de tener que reforzarse la vanguardia con otro delantero en enero, cuando llegó Jovetic.